Nīderlande un Dānija nodos Ukrainai F-16 iznīcinātājus

Nīderlande un Dānija paziņojušas, ka nodos Ukrainai iznīcinātājus F-16, tiklīdz būs izpildīti to pārvietošanas nosacījumi, vēsta "Reuters".

Ar šādu paziņojumu nācis klajā Nīderlandes premjerministrs, Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim viesojoties Nīderlandē.

Vēl augusta vidū Ukrainas Gaisa spēku preses sekretārs Jurijs Ihnats televīzijā paziņojis, ka Ukraina šajā rudenī un ziemā vēl nesaņems no sabiedrotajiem iznīcinātājus F-16, tāpēc tagad ir nepieciešams pastiprināt pretgaisa aizsardzību.

Kā sociālajos medijos vēsta Ukrainas prezidents Zelenskis, Ukrainas piloti un inženieri ir sākuši apmācības Dānijā. Viņš pauž, ka Dānija Ukrainai nodos 19 iznīcinātājus. Ukrainas prezidents pauda pateicību Dānijai, uzsverot, ka F-16 ir pierādījuši savu efektivitāti.

Very productive, focused, and concrete talks with @Statsmin Mette Frederiksen.

Our pilots and engineers have already began their training in Denmark.

Denmark will provide Ukraine with 19 F-16s. We are working on the speed of preparations.

During the talks we also discussed… pic.twitter.com/WyPVZ5meLj