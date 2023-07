Nigēras apvērsums radījis bažas par urāna importu ES

Nigērā notikušais apvērsums radījis bažas par urāna importu atomelektrostacijām Eiropas Savienības (ES) valstīs, īpaši Francijā, ziņo medijs "Politico".

Nigēra veido 15% no Francijas kopējā urāna importa un piektdaļu jeb 20% no ES nepieciešamā urāna. Francijas kontrolētais kodoldegvielas ražotājs "Orano" savu darbību Nigērā turpina un uzrauga situāciju, paziņojumā skaidroja uzņēmuma pārstāvis. Viņš uzsvēris, ka "uzņēmuma galvenā prioritāte ir uzturēt darbinieku drošību valstī".

Francijas valdība un eksperti uzsvēra, ka apvērsumam nebūs tūlītējas ietekmes, jo urāna ieguve turpinoties, kā arī, ja tā tiks pārtraukta, ar esošajiem krājumiem pietiktu vēl aptuveni diviem gadiem.

"Francija nav atkarīga no nevienas vietas, uzņēmuma vai valsts, lai nodrošinātu resursu drošību. Situācija Nigērā nerada draudus Francijas urāna piegāžu drošībai," anonīmi komentēja kāds Enerģijas ministrijas pārstāvis.

Medijs norāda, ka Nigēras apvērsums varētu radīt izaicinājumus urāna ieguvei Eiropā ilgtermiņā, ņemot vērā, ka kontinents pakāpeniski cenšas samazināt atkarību no Krievijas resursiem. Agresorvalsts ir viens no vadošajiem urāna piegādātājiem, ar ko Eiropai bijusi sadarbība. Kā norāda "Jacques Delors" institūta eksperts, spriedze Nigērā varētu vēl vairāk atturēt ES no sankciju piemērošanas Krievijai.