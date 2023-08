Nigērija pārtraukusi piegādāt Nigērai elektroenerģiju

Pēc militārā apvērsuma Nigērā kaimiņvalsts Nigērija pārtraukusi piegādāt tai elektroenerģiju, trešdien paziņoja avots Nigēras enerģētikas uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Nigērā 26. jūlijā notika militārs apvērsums, kurā tika gāzts 2021. gadā ievēlētais prezidents Mohameds Bazums. Reaģējot uz to, kaimiņvalstis ir piemērojušas Nigērai sankcijas.

"Kopš vakardienas Nigērija ir atslēgusi augstsprieguma līniju, pa kuru Nigērai tiek piegādāta elektrība," aģentūrai AFP sacīja avots Nigēras enerģētikas uzņēmumā "Nigelec".

Nigēra iegūst no Nigērijas 70% no tai nepieciešamās elektroenerģijas, ko tā iepērk no Nigērijas uzņēmuma "Mainstream". Elektroenerģiju ražo turbīnas Kainji aizsprostā Nigērijas rietumos.

Nigēras galvaspilsētai Niamejai ir savs elektroenerģijas avots, bet daudzi valsts rajoni cieta no biežiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem jau pirms apvērsuma.

Nigēra, kas ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, cer panākt enerģētisko neatkarību, uzbūvējot Kandadži aizsprostu uz Nigēras upes apmēram 180 kilometrus augšpus Niamejas. To plānots pabeigt 2025. gadā, un plānotā gada jauda ir 629 gigavatstundas.