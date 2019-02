Nigērijā uz otru pilnvaru termiņu prezidenta amatā ievēlēts Buhari

Nigērijā uz otro termiņu prezidenta amatā trešdien ievēlēts Muhammads Buhari, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Buhari prezidenta amata pienākumus Nigērijā pildīs turpmākos četrus gadus.

76 gadus vecais vīrietis ar vairāk nekā četru miljonu balsu pārsvaru apsteidza savu konkurentu, kādreizējo viceprezidentu Atiku Abubakaru, raksta BBC.

Vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās bijusi 35,6% liela.

BBC informē, ka neviens no neatkarīgajiem vērtētājiem nav ziņojis par nelikumībām vēlēšanu norisē.

Tomēr Nigērijas opozīcijas kandidāts Abubakars noraida vēlēšanu rezultātus. Abubakars tviterī paziņoja, ka vairākos štatos vēlēšanu procesā bija novērojamas pretlikumības, kas tikušas iepriekš izplānotas, tādēļ vēlēšanu rezultāti ir noraidāmi.

Nigērijā tradicionāli prezidenta vēlēšanām piemitis reliģiozs aspekts, jo vairums APC atbalstītāju nāk no pamatā musulmaņu apdzīvotajiem ziemeļiem, bet PDP elektorālā bāze ir pamatā kristiešu apdzīvotajos dienvidos. Tomēr bez kopīgās reliģiskās un etniskās piederības, Buhari un Abubakaram ir maz kā kopīga.

76 gadus vecais Buhari, kurš nācis no Kacinas štata, ir dziļi reliģiozs un konservatīvs musulmanis, kamēr Adamavas štatā dzimušais Abubakars ir liberālis, kurš izpelnījies atzinību par spēju vienot nigēriešus neatkarīgi no to etniskās un reliģiskās piederības. Buhari, kurš militārās pārvaldes laikā no 1983. līdz 1985. gadam arī ieņēma valsts galvas amatu, pazīstams kā disciplinēts, taupīgs, godīgs un nepiekukuļojams politiķis, kas Nigērijas politikā ir reti sastopama parādība.

Askētiskais atvaļinātais ģenerālis 2015. gada prezidenta vēlēšanās guva uzvaru, solot izskaust korupciju gan politikā, gan naftas rūpniecībā. Buhari arī solīja likvidēt islāma ekstrēmistu grupējumu "Boko Haram", kas kopš 2009. gada noslepkavojis tūkstošiem cilvēku.