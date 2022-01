Tanks no mednieka kļūs par medījumu, tam vairs nav, kur slēpties, un tā dzīve tiek pēkšņi aprauta, tā metaforās par šo ieroci izsakās tā izstrādātājs "Saab Bofors Dynamics". NLAW prettanku raķetes ir viens no bruņojuma veidiem, ko Ukraina līdz ar politisko atbalstu saņēmusi no Rietumu pasaules valstīm, saskaroties ar Krievijas uzbrukuma draudiem. Vairāk par šī ieroča nozīmi rakstā.

Krievijas spēku pulcināšana pie Ukrainas robežām turpinās jau kopš novembra, arvien vairāk palielinot spriedzi bažās par iespējama uzbrukuma tuvošanos, bet vērotājiem spriežot par dažādiem iespējamiem notikumu attīstības scenārijiem un konkrētām militāras operācijas shēmām.

Maskavas darbības, kā arī Kremļa izvirzītās prasības par "drošības garantijām" no NATO un ASV puses, kas paredz arī alianses spēku atvilkšanu no jaunākajām dalībvalstīm, ir likušas reaģēt. Piemēram, sūtot karakuģus un iznīcinātājus uz Austrumeiropu vai izsludinot 8500 ASV karavīru trauksmes gatavību.