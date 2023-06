No Bahmutas atsaukta lielākā daļa 'Vagner' spēku, ziņo britu izlūki

Lielākā daļa Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" spēku tagad ir atsaukti no Bahmutas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka Krievijai trūkst rezerves vienību, tādēļ tas, cik lielā mērā "Vagner" joprojām reaģēs uz Aizsardzības ministrijas prasībām, turpmākajās nedēļās būs galvenais faktors konfliktā Ukrainā.

Pēdējo 48 stundu laikā ir ievērojami palielinājies kauju skaits daudzos frontes sektoros, tostarp tajos, kas vairākus mēnešus ir bijuši salīdzinoši klusi. Vienlaikus strīdi starp "Vagner" un Krievijas Aizsardzības ministriju ir sasnieguši nebijušu līmeni, ziņo Lielbritānijas ministrija.

"Vagner" īpašnieks Jevgeņijs Prigožins pirmo reizi apgalvojis, ka armija pret viņa grupējuma vienībām pielietojusi apzinātu, letālu spēku. Pēc strīda "Vagner", iespējams, aizturējis Krievijas armijas brigādes komandieri, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/18XvgXo2lo

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jC9D3JuSjO