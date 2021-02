No bēdīgi slavena Krievijas cietuma nopludina jaunus ieslodzīto sišanas video

Krievijas neatkarīgais medijs "Novaja Gazeta" publiskojis jaunas video liecības par mūsu lielās kaimiņvalsts ieslodzījuma vietu amatpersonu praktizēto nežēlību. Publicētajo video redzama cietumsargu vardarbība pret ieslodzītajiem, kā rezultātā viens no video redzamajiem cilvēkiem ir vēlāk miris.

Video uzņemti Jaroslavļas soda izciešanas kolonijā numur 1, no kuras nopludināti līdzīga satura video jau 2018. gadā izraisīja nacionāla mēroga skandālu un vairāku cietuma amatpersonu arestus, atsaucoties uz "Novaja Gazeta", raksta "The Moscow Times". No šīs ieslodzījuma vietas kopumā nopludināti jau deviņi cietumnieku sišanas un spīdzināšanas ieraksti.

Vienā video ar stekiem pa kājām un dibenu tiek nežēlīgi sists kāds bijušais cietumnieks, kurš nevēlējies tikt identificēts. 2016. gadā uzņemtajā video redzamais cietušais sists tikai divas nedēļas pirms atbrīvošanas un pēc izlaišanas vairākas nedēļas ārstējās slimnīcā. Vardarbība pret viņu vērsta pēc tam, kad pārmeklēšanas laikā zemē nosviests viņam piederošais Korāna eksemplārs, pret ko viņš atļāvies iebilst.

Citā video, kas uzņemts 2017. gadā, redzams, kā cietumsargi arī pa kājām un dibenu ar stekiem sit Gruzijas pilsoni Važu Bočorišvili līdz viņu kopā ar galdu nogāž zemē. Pēc tam viņš uz vairākām diennaktīm ievietots vieninieka kamerā, lai būtu nost no citu acīm.

Cietuma ārsti centušies viņu apārstēt, bet iekšējas asiņošanas dēļ viņš smagā stāvoklī pēc vairākām dienām nogādāts pusotras stundas brauciena attālumā esošajā Ribinskas slimnīcā, ne blakus esošajā Jaroslavļā (kartē). Slimnīcā viņš drīz miris. Pēc viņa nāves amatpersonas krimināllietu par viņa slepkavību neuzsāka, medijam norādījuši Bočorišvili radinieki.

Abi video redzami šeit.

Pēc video publiskošanas Federālās soda izciešanas vietu pārvaldes Jaroslavļas nodaļa norādījusi, ka par tajos redzamo uzsākta krimināllieta, kā arī izmeklēšana par pilnvaru pārsniegšanu.

Medijs atgādina, ka 2018. gadā pēc līdzīgu video nopludināšanas un sabiedrības nosodījuma par cietumu sistēmas brutalitāti Krievija saņēmusi gan ANO nosodījumu, gan amatus bijušas spiestas pamest vairākas amatpersonas.

Jaunākos video "Novaja Gazeta" ieguvusi no cilvēktiesību organizācijas "Sabiedrības spriedums", kas Krievijā ir pasludināta par "ārvalstu aģentu", gluži kā vairums cilvēktiesību organizāciju valstī.