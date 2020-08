No Covid-19 miris Brazīlijas indiāņu līderis

Viens no redzamākajiem Brazīlijas indiāņu līderiem Aritana Javalapiti trešdien aizgājis no dzīves, neatguvies no Covid-19 izraisītajām elpošanas ceļu veselības problēmām, pavēstīja ģimene.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

71 gadu vecais Amazones reģiona javalapiti indiāņu līderis ir pazīstams ar cīņu par pasaules lielākā lietusmeža saglabāšanu un reģiona indiāņu tiesībām.

"Viņš bija dedzīgs aizstāvis šajā cīņā, lai savas tautas kultūru saglabātu un iemūžinātu nākamajām paaudzēm, kā arī nepagurstošs aktīvists cīņā pret mežu iznīcināšanu," teikts ģimenes paziņojumā.

Aritanam jaunais koronavīruss tika diagnosticēts pirms divām nedēļām, pēc tam kad viņam ciematā Šingu indiāņu rezervātā bija radušās elpošanas problēmas.

Viņš no dzīves aizgāja Gojānijas pilsētas slimnīcas intensīvās aprūpes nodaļā.

Aritana laikā, kad pats sasirga, vāca līdzekļus, lai palīdzētu indiāņu kopienām Covid-19 krīzes apstākļos.

Covid-19 vīruss īpaši smagi skāris reģiona indiāņu kopienas, kas jau iepriekš izrādījušās īpaši jūtīgas pret slimībām, kas ievazātas no ārpasaules.

Brazīlijā ar Covid- 19 inficējušies vairāk nekā 22 000 indiāņu, 633 sasirgušie aizgājuši no dzīves, liecina Brazīlijas Indiāņu tautu apvienības aplēses.