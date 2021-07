No 'Facebook' ziņojuma izņemtas atsauces uz Krievijas aktivitātēm

2017. gadā sociālā medija "Facebook" ziņojumā bija iekļauta sadaļa par Krievijas nelegālajām aktivitātēm tīklā, taču visas atsauces uz Maskavas lomu no galīgā dokumenta izņemtas pēc augstākas vadības rīkojuma, vēsta portāls "Insider".

Medijs atsaucas uz nupat izdotu grāmatu "An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination" ("Neglītā patiesība: "Facebook" cīņa par dominēšanu"), ko sarakstījuši "New York Times" žurnālisti.

Grāmatas autori apgalvo, ka pārskata darba variantā bija konkrēti piemēri no 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanu laika, kas parāda, kā Krievija izmantojusi "Facebook" platformu zagtu dokumenti izplatīšanai.

Ziņojumu gatavoja tā laika galvenais drošības eksperts Alekss Stamoss un viņa komanda, taču pēc tam, kad ar melnrakstu iepazinusies kompānijas vadība, tostarp toreizējais komunikācijas un publiskās politikas viceprezidents Eliots Šrage, Stamosam likts no teksta izņemt nodaļu par Krievijas lomu, teikts grāmatā.

"Viņi nevēlējās pacelt galvu," grāmatas autoriem atklāja kāda persona, kas piedalījās dokumenta apspriešanā. Vadība uzskatīja, ka tas būtu "politiski nesaprātīgi" kļūt par pirmo tehnoloģiju kompāniju, kas apstiprina ASV izlūkdienestu novērojumus, skaidro avots.

Stamoss pēc tam izrediģējis nodaļu par Krieviju, izņemot detalizētus aprakstus un vairs nepieminot 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanas.

Rediģēto versiju pārskatījis Šrage, tā laika galvenais advokāts Kolins Stretčs un Globālās publiskās politikas viceprezidents Džoels Kaplans, dodot rīkojumu Stamosam vispār nepieminēt Krieviju dokumentā.

"Ziņojuma mērķis bija tiešā veidā dalīties ar mūsu atklājumiem, tāpēc tika panākta vienošanās pēc drošības komandas rekomendācijām atsaukties uz izlūkošanas kopienas novērtējumu, nenosaucot nevienu konkrētu valsti," grāmatā aprakstīto medijam "Insider" skaidro "Facebook".

Kompānijas drošības komandas locekļi gan bijuši pārsteigti un saniknoti par vadības rīcību un jutušies kā iesaistīti Krievijas darbību piesegšanā.

"Kā privāta globālā kompānija "Facebook" nevēlējās iesaistīties ģeopolitiskās ķildās un pavisam noteikti nevēlējās nokļūt strīdīgu valsts vēlēšanu centrā," secina grāmatas autori, piebilstot, ka kompānijai pirmajā vietā bija bizness, nevis valsts.

"Facebook" dibinātājs un galvenais vadītājs Marks Zakerbergs ziņojuma rediģēšanā neesot bijis iesaistīts, bet vadītāja Šerlija Sandberga Pārstāvju palātas Izlūkošanas komitejas priekšsēdētājam Ādamam Šifam teikusi, ka publiskot šādu informāciju ir Kongresa, nevis uzņēmuma atbildība.

"Facebook" uz "Insider" jautājumiem skaidro, ka 2016. gadā mediji un valdība vēl pilnībā neapzinājās ārvalstu iejaukšanās būtību un mērogus. "Kopš 2017. gada mēs esam pārtraukuši vairāk nekā 150 slēptas ietekmēšanas operācijas no vairāk nekā 50 valstīm, un īpaša izmeklēšanas grupa turpina modri aizsargāt demokrātiju mūsu platformā gan šeit, gan ārzemēs," teikts kompānijas atbildē medijam.