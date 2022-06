No ierindnieka līdz ģenerālim. BBC analizē okupantu zaudējumus Ukrainā

Maskava šobrīd neizpauž, cik Krievijas karavīru ir atdevuši savas dzīvības karā pret Ukrainu. Tomēr jauni apbedījumi un žurnālistu noskaidrotās kritušo identitātes liecina, ka bojāgājušo skaits ir daudz lielāks nekā publiski atzīts. Starp kritušajiem okupantiem ir gan ierindas karavīri, gan vecākie virsnieki, pētījumā noskaidrojis BBC krievu valodas dienests.

Krievijas sāktajam iebrukumam pret Ukrainu piektdien apritēja" 100 dienas. Iepriekš BBC jau pētīja "kravu 300" – Krievijas spēku ievainotajiem un tiem sniegto medicīnisko palīdzību, kuru skaits tika lēsts līdz 90 tūkstošiem. Apsekojot kapsētas un vācot pieejamās ziņas par konkrētiem kritušajiem BBC krievu valodas dienests mēģināja noskaidrot, cik liels varētu būt kritušo okupantu skaits.

Jaunas kapu kopiņas

Oficiāli dati par Krievijas kritušo karavīru skaitu iebrukumā Ukrainā šobrīd nav pieejami. Pēdējās ziņas, ko sniedza Krievijas Aizsardzības ministrija, tika publicētas 25. martā. Tolaik varasiestādes atzina 1351 karavīra nāvi.

Tomēr dažās pilsētās Ukrainā kritušajiem kapos atvēlētas veselas alejas, kas liecina par daudz lielāku kritušo skaitu. Jūnija sākumā "kravā 200" ("gruz 200" – tā tiek apzīmēti karā bojāgājušie) ir ieskaitāmi vismaz 3052 karavīri, kas piedalījušies iebrukumā Ukrainā, secināja BBC.

Par katru no šiem kritušajiem žurnālisti noskaidroja vismaz vārdu un uzvārdu. Lielbritānijas izlūkošana kritušo okupantu skaitu maija beigās lēsa ap 15 000, bet Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par vairāk nekā 30 tūkstošiem krievu kritušo.

BBC apkopoja datus par kritušajiem, balstoties uz vietējo plašsaziņas līdzekļu publicēto informāciju un reģionu varas iestāžu paziņojumiem. Medijs uzsver, ka dati nav pilnīgi, jo ne visu kritušo vārdi tiek pieminēti, pat tad, ja bojāgājušais jau ir apbedīts un ir bijis "kravas 200" sarakstā.

Vairākās Krievijas pilsētās kritušo skaitu var aplēst, apstaigājot vietējās kapsētas. Dažās no tām saskaņā ar BBC veikto pētījumu pēc 24. februāra ir uzradušās veselas alejas ar karavīru apbedījumiem. Militārpersonas var atpazīt pēc fotogrāfijām uz krustiem un Aizsardzības ministrijas vainagiem uz kopiņas. Apbedīto vecums saskaņā ar norādītajiem gadskaitļiem ir no 18 līdz 45 gadiem.

BBC žurnālisti pavisam izpētījuši 11 kapsētas Stavropolē, Kazaņā, Krasnodarā, Jekaterinburgā, Novosibirskā, Balašihā, pie Uļjanovskas un Kaļiņingradas apgabalā.

Aplūkojot pēc 24. februāra kritušo kapu kopas, BBC secina, ka no 30 līdz 50% uz kapiem redzamo vārdu nav publiski pieminēti presē un vietējo varasiestāžu paziņojumos. Kopanskas kapos pie Krasnodaras, piemēram, visi 100% apbedīto nav nekur publiski pieminēti. Tas ļauj secināt, ka reālais kritušo skaits varētu būt par 40 līdz 60% lielāks nekā pētījumā identificēto upuru skaits 3052.

Brīvprātīgie, ierindnieki un ģenerāļi



Starp kritušajiem ir ne tikai ierindas karavīri. Pēdējos mēnešos plašsaziņas līdzekļu informācija liecina, ka arvien vairāk tiek pieminēti arī brīvprātīgie, kuri devušies piedalīties Krievijas uzbrukumā Ukrainai pēc pašu gribas, raksta BBC.

Līdz maija beigām ir izdevies iegūt informāciju par 81 brīvprātīgo, kuri par tādiem nodēvēti publikācijās. Daži no tiem ir karojuši kazaku rindās, vēl citi ir izgājuši nedēļu ilgas mācības Čečenijā īpašo uzdevumu vienībās un, visticamāk, parakstījuši īstermiņa vienošanos par iesaisti Krievijas bruņotajos spēkos. 30% no Ukrainā kritušajiem brīvprātīgajiem ir vecāki par 40 gadiem, bet desmit brīvprātīgajiem ir bijis vairāk par 50 gadiem, liecina BBC apkopotie dati.

Brīvprātīgie tiek rektutēti ar sludinājumu starpniecību, kas kopš marta sākuma populāros darba meklēšanas portālos ir tūkstošiem. Nokļūt kaujas zonās Ukrainā ir iespējams pēc dažu nedēļu ilgas apmācības, liecina sludinājumu saturs.

Tas ir pretrunā oficiālo varas iestāžu un arī Vladimira Putina iepriekš paustajam, ka "speciālajā operācijā" piedalās tikai profesionāli apmācīti karavīri.

Arī Krievijas Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē izsludinātas 500 armijas vakances. Gandrīz 30% no karadienesta atlases punktiem ir minēti Dagestānas pilsētās – Mahačkalā, Hasavjurtā, Kaspijskā, Derbentā un Buinakskā.

Uz 30. maiju ir apkopoti dati par 176 karā Ukrainā bojāgājušiem Dagestānas iedzīvotājiem. Burjatijā to skaits sasniedz 136, bet Volgogradas apgabalā pieminēti 109 kritušie. Reālais bojāgājušo skaits varētu būt daudz lielāks, jo šajos reģionos armija nereti ir vienīgā iztikas pelnīšanas iespēja. Šādam darbam piekrīt cilvēki bez reālas kauju pieredzes. Piemēram, Maskavā oficāli zināms tikai par sešiem bojāgājušajiem, lai gan galvaspilsētā mitinās 9% no kopējā iedzīvotāju kopskaita.

Oficiālajos dokumentos par kritušajiem ir pieminēti tikai tie, kuri iepriekš ir izgājuši obligāto karadienestu. Solītā alga ir no 300 000 rubļiem (4300 EUR). Vidējā mēnešalga Volgogradā ir astoņas reizes zemāka – 37 500 rubļi (550 EUR).

To 3052 personu sarakstā, kuras BBC pētījumā ir identificētas kā Ukrainas karā kritušie, 152 ir tā sauktie vecākie virsnieki (ģenerāļi, pulkveži, apakšpulkveži, majori). Vēl 405 ir jaunākie virsnieki. Kopumā 18% kritušo ir virsnieki. Iepriekš BBC ziņoja, ka tik liels kritušo augstākas dienesta pakāpes militārpersonu skaits varētu būt saistīts ar to, ka viņu līķus "kravas 200" ietvaros mājās nogādā pirmos.

Papildus faktors tik būtiskam vecāko militārpersonu zaudējumam ir arī Krievijas armijas komandējošā sastāva organizācija. Lielāko daļu no vadības funkcijām kaujas laukā uzņemas tieši vecākās militārpersonas. NATO armijās komandu pilnvarojumi ir arī seržantiem, kaprāļiem un citiem zemāka ranga militāristiem, teikts britu izlūkošanas datos.

Slikta taktika, ierobežots gaisa atbalsts, nepietiekama elastība un negatavība ātri novērst neveiksmes, kā arī atkārtoti pieļautas kļūdas ir tas salikums, kas novedis pie būtiskiem virsnieku sastāva zaudējumiem, secināja britu izlūki.

Medija rīcībā ir informācija par trīs iebrukumā kritušiem ģenerāļiem. Viens no tiem ir Kanamats Botaševs – atvaļināts gaisa spēku ģenerālmajors, kurš gājis bojā gaisa kaujas uzdevuma laikā, kad ukraiņi notrieca viņa vadīto lidmašīnu Su-25. Kā tieši viņš ir nokļuvis Ukrainā, netiek precizēts. Iespējams, ka viņa dalība gaisa kaujās var liecināt par augsti kvalificētu speciālistu trūkumu Krievijas armijas rindās. Botaševs ir augstākā ranga pilots no visām zināmajām Ukrainas karā kritušajām militārpersonām.

Starp identificētajiem kritušajiem ap 20% ir dienējuši motostrēlnieku vienībās. Vēl 19% kritušo ir gaisa desanta karaspēka pārstāvji. Līdz jūnija sākumam ir zināms, ka apbedīti arī 37 militārie piloti (tostarp lidmašīnu un helikopteru navigatori un lidojumu mehāniķi). Tie ir elitāri speciālisti jebkurā armijā, jo viena pilota apmācība var ilgt līdz 10 gadiem un izmaksā no trīs līdz septiņiem miljoniem ASV dolāru.

Kritušo sarakstā ir iekļauti arī 119 Krievijas Nacionālās gvardes karavīru, tai skaitā kaujinieki no Krievijas elites vienībām "Vitjaz", "Rosič" un "Taifūns". Bojāgājušo vidū ir vismaz 53 karavīri no Galvenās Izlūkošanas pārvaldes specvienības un Federālā drošības dienesta specvienības "Alfa" apakšpulkvedis. Šīs vienības tiek uzskatītas par vienām no spēcīgākajām Krievijā.