No liesmām glābta Parīzes Dievmātes katedrāles centrālā daļa. Teksta tiešraides arhīvs

Pirmdienas pēcpusdienā Parīzes Dievmātes katedrālē izcēlās ugunsgrēks. Pēc vairāku stundu ilgiem glābšanas darbiem ugunsdzēsējiem izdevās no liesmām glābt katedrāles centrālo daļu un abus galvenos torņus, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Ugunsgrēka iemesls šobrīd nav zināms, taču varasiestādes pieļauj, ka pie vainas varētu būt katedrālē notiekošie renovācijas darbi. Par notikušo uzsākta izmeklēšana.

Ugunsgrēka rezultātā sabrukusi katedrāles torņa smaile. Parīzes Dievmātes katedrāles preses pārstāvis sacīja, ka, viņaprāt, "pēc ugunsgrēka no katedrāles nekas vairs nebūs palicis". Tomēr pēc vairāku stundu ilgiem glābšanas darbiem ugunsdzēsējiem tomēr izdevās no liesmām paglābt katedrāles galveno celtni un abus ēkas galvenos torņus.

Gotiskā katedrāle ir aptuveni 850 gadus veca. Pērn pēc steidzīga lūguma tika piešķirti līdzekļi tās atjaunošanas darbiem. Ēka bija sākusi plaisāt, atklāja BBC.

Parīzes pilsētas galva Anne Idalgo to nodēvēja par "šausminošu ugunsgrēku", kā arī mudināja cilvēkus katedrāles tuvumā būt uzmanīgiem.



Policija lūgusi iedzīvotājus turēties tālāk no Parīzes centra, lai katedrālei varētu piekļūt glābšanas darbos iesaistītās ugunsdzēsēju automašīnas.

Tāpat policijas pārstāvji medijiem atklāja, ka neviens cilvēks negadījumā nav gājis bojā. Par cietušajiem gan šobrīd ziņu nav.

Vairāki notikušā aculiecinieki soctīklos dalījušies ar video un fotogrāfijām, kurās redzams, kā liesmas plosa katedrāli.

