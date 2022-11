No okupantiem atbrīvotas vairāk nekā 40 apdzīvotās vietas Hersonas apgabalā

Ukrainas spēki saskaņā ar plānu turpina uzbrukumu Hersonas apgabalā, kur kopš 1. oktobra atbrīvota gandrīz 1,4 tūkstošus kvadrātkilometrus plaša teritorija, vēsta aģentūra UNIAN.

"Aiz katra pretinieka tā saucamā "labās gribas žesta" stāv kolosāli mūsu karavīru pūliņi. Tāpat kā ienaidnieks atkāpās no Kijivas un Harkivas apgabaliem, pameta Zmijinijas salu, iespējamā aiziešana no Hersonas – tas ir mūsu aktīvo darbību rezultāts," paziņoja Ukrainas spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs.

Runājot par Hersonas virzienu, Ukrainas spēki ir sagrāvuši pretinieka apgādes ceļus un nodrošinājumu, izjaukuši spēku vadības sistēmu, un nav atstājuši ienaidniekam citu iespēju, kā vien bēgt, norāda Zalužnijs.

"Pašlaik mēs nevaram ne apstiprināt ne noliegt informāciju par okupācijas spēku tā saucamo aiziešanu no Hersonas. Mēs turpinām uzbrukuma operācijas atbilstoši saviem plāniem," viņš pasvītro.

Kopš 1. oktobra Hersonas virzienā Ukrainas spēki ir pavirzījušies līdz 36,5 kilometru dziļumam pretinieka aizsardzībā, atbrīvojuši 1381 kvadrātmetru teritorijas un 41 apdzīvoto vietu, atklāj Zalužnijs.

Savukārt aizvadītās diennakts laikā Ukrainas spēki pavirzījušies par septiņiem kilometriem un atguvuši kontroli pār 12 apdzīvotajām vietām, informē komandieris.

Ukrainian soldiers on their way to Kherson 🇺🇦 pic.twitter.com/FFnqAwoRqA