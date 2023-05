No Sudānas varētu bēgt vairāk nekā 800 000 cilvēku, brīdina ANO

Sudānā notiekošā konflikta dēļ valsti varētu pamest vairāk nekā 800 000 cilvēku, tai skaitā tūkstošiem bēgļu no citām valstīm, atsaucoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bēgļu aģentūru (UNHCR), vēsta medijs "Al Jazeera".

"Apspriežoties ar iesaistītajām valdībām un partneriem, esam nonākuši pie plānotā skaitļa – 815 000 cilvēku, kas varētu doties bēgļu gaitās uz septiņām blakus esošajām valstīm," dalībvalstu sanāksmē Šveicē komentēja ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos palīgs Raufs Mazū.

Viņš arī norādīja, ka Sudānu jau ir pametuši 73 000 iedzīvotāju.

Pēc organizācijas aprēķiniem aptuveni 580 000 būs paši sudānieši, savukārt pārējie būs bēgļi, kas valstī ieradās no kaimiņvalstīm un Sudānā bija apmetušies drošības nolūkos.

UNHCR komisārs Filipo Grandi savā "Twitter" profilā paziņoja: "Ceram, ka līdz tam nenonāks, bet, ja karadarbība neapstāsies, mēs redzēsim vēl vairāk cilvēku, kas būs spiesti, meklējot drošu patvērumu, pamest Sudānu."

UNHCR, with governments and partners, is preparing for the possibility that over 800,000 people may flee the fighting in Sudan for neighbouring countries.

We hope it doesn’t come to that, but if violence doesn’t stop we will see more people forced to flee Sudan seeking safety.