Nogalinātā 'Daesh' līdera līķis apglabāts jūrā; Tramps parāda ievainotā suņa foto

Islāmistu teroristu grupējuma "Daesh" ("Islāma valsts") nogalinātā dibinātāja un līdera Abu Bakra al Bagdadi līķis apglabāts jūrā, atsaucoties uz avotiem Pentagonā, vēsta raidsabiedrība CNN.

Al Bagdadi tika nogalināts 26. oktobrī speciālā operācijā Sīrijas pierobežā ar Turciju. Svētdien ASV nacionālās drošības padomnieks Roberts O'Braiens paziņoja, ka ar "Daesh" līdera līķi rīkosies tāpat kā ar 2011. gadā nogalināto "Al Qaeda" vadoni Osamu bin Ladenu, kurš tika apglabāts jūrā.

Tāda apglabāšanas metode tika izvēlēta, lai teroristu līdera kapu nepadarītu par viņa ideoloģijas sekotāju svētvietu.

Divi avoti Pentagonā raidsabiedrībai CNN apstiprinājuši, ka al Bagdadi mirstīgās atliekas patiešām apglabātas jūras dzelmē.

Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicējis dienesta suņa fotogrāfiju, kurš guvis ievainojumus operācijas laikā. Suņa vārds nav atklāts, jo tā joprojām ir ierobežotas pieejas informācija.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw