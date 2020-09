Nogrimušais prāmis 'Estonia', visticamāk, saskrējies ar zemūdeni, secina bijušais izmeklētājs

Jaunie kadri, kas atklāj iepriekš izmeklēšanā neminētu caurumu pirms 26 gadiem Baltijas jūrā nogrimušā Igaunijas prāmja "Estonia" korpusā, liecina, ka kuģis, iespējams, sadūries ar zemūdeni, paziņojis bijušais valsts prokurors Marguss Kurms.

Bukti un četrus metrus garu, 1,2 metrus platu caurumu uz nogrimušā prāmja ar zemūdens robotu palīdzību nofilmējis zviedru kinorežisors Henriks Evertsons, kura veidotā dokumentālā filma ""Estonia": atklājums, kas maina visu" tiks demonstrēta pirmdien vakarā, vēsta portāls "Delfi.ee".

Bijušais valsts prokurors Kurms, kurš no 2005. līdz 2006. gadam vadīja prāmja "Estonia" bojāejas apstākļu valdības izmeklēšanas komisiju, savu reakciju uz video redzamo caurumu raksturo ar vārdu "šoks".

"Ne tāpēc, ka tur ir caurums, bet tāpēc, ka to bija tik viegli atklāt," viņš paziņojis intervijā medijam "Pealtnägija".

"Tas nozīmē, ka "Estonia" nogremdēja nevis priekšgala viziera atvēršanās, bet sadursme ar objektu, kas ir samērā liels, lai izsistu četrus metrus garu caurumu. To, ka kuģa apakšdaļā var būt caurums, fakti un zinātniskā analīze norādīja jau iepriekš. Un tagad tas ir tikai pierādījums iepriekš runātajam," skaidro Kurms.

Ņemot vērā apstākļus, ka caurums kuģa korpusā atrodas zem ūdens līmeņa un ka nav zināms par kādu citu kuģi, kurš būtu atradies blakus "Estonia", "visticamāk, ka "Estonia" sadūrās ar zemūdeni", uzskata Kurms.

Ziņots, ka Igaunijas premjers paziņoja, ka tiks veikta jauna izmaklēšana "Estonia" katastrofas lietā.

Kā atgādina aģentūra LETA, prāmis "Estonia", kas būvēts 1980. gadā Vācijas kuģubūvētavā "Meyer Werft", nogrima vētrainā 1994.gada 28.septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.

Šī ir katastrofa ar vislielāko upuru skaitu, kas notikusi Baltijas jūrā miera laikā.

Jūras dziļums prāmja nogrimšanas vietā ir 83 metri. "Estonia" ir vienīgais nogrimušais kuģis, kuru sargā likums par bojāgājušo mieru, un niršana prāmja vraka apskatei ir aizliegta.

Igaunijas, Somijas un Zviedrijas starpvaldību komisija katastrofas cēloņu izmeklēšanai secināja, ka prāmis nogrimis konstrukcijas nepilnību, liela braukšanas ātruma un vētras dēļ.

Saskaņā ar oficiālo versiju stipru viļņu triecienu dēļ salūza prāmja priekšējā viziera durvis un kuģī dažās minūtēs ieplūda tūkstošiem tonnu ūdens, to nogremdējot.