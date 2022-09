Noplūde no bojātajiem 'Nord Stream' gāzesvadiem turpinās, pauž Zviedrija

Gāze no pirmdienas sprādzienos bojātajiem gāzesvadiem "Nord Stream" turpina plūst Baltijas jūrā, trešdien apliecināja Zviedrijas krasta apsardze.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Diemžēl gāzi nevar satvert vai cīnīties pret to," ziņu aģentūrai DPA trešdien atzina krasta apsardzes pārstāvis sakariem ar presi.

Nekādas aplēses par to, cik daudz gāzes jau ir noplūdis, viņš nesniedza.

"Tomēr mēs esam pārliecināt, ka īstenotie drošības pasākumi ir pietiekami, lai garantētu, ka neviens necieš," viņš uzsvēra.

Noplūdes radušās Dānijas un Zviedrijas ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās. Kā norāda Eiropas Savienība un NATO, noplūdes, visticamāk, izraisījusi tīša sabotāža.

Pēc noplūžu konstatēšanas Dānija un Zviedrija noteikušas kuģošanas drošības zonas.

Kuģi nedrīkst atrasties piecu jūras jūdžu rādiusā ap noplūdēm.

"Ja kuģi paliek ārpus šīs zonas, apkalpēm risku nav," sacīja pārstāvis.

Viņš norādīja, ka Zviedrijas krasta apsardze atrodas tuvu negadījuma vietai ar kuģi, uz kura ir īpaši apmācīta komanda, un turpina novērot noplūdi.

Jau vēstīts, ka Dānijas varasiestādes kopumā konstatējušas trīs noplūdes. Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.