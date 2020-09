Nopludināti FinCEN dokumenti atklāj aizdomīgus darījumus vairākās pasaulē lielākajās bankās

No ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) nopludinātie dokumenti atklājuši, kā vairākas no pasaulē lielākajām bankām pieļāvušas, ka noziedznieki veic netīras naudas darījumus un krievu oligarhi izmanto banku pakalpojumus, lai izvairītos no sankcijām.

Nopludināti vairāk nekā 2500 dokumenti, no kuriem liela daļa ir ziņojumi par aizdomīgām darbībām, ko bankas nosūtījušas ASV varasiestādēm laikā no 2000. gada līdz 2017. gadam.

2019. gadā šos dokumentus ieguva ASV medijs "BuzzFeed News" un dalījās tajos ar Starptautisko pētniecisko žurnālistu konsorciju (ICIJ), kas izplatīja tos 108 mediju organizācijām 88 valstīs.

Izpētot dokumentus atklājies, ka Lielbritānijas lielākā banka HSBC ļāvusi krāpniekiem veikt zagtas naudas pārvedumus visā pasaulē, kaut gan no ASV izmeklētājiem uzzinājusi, ka tā ir krāpšana.

Dokumenti arī liecina, ka viena no ASV lielākajām bankām "JP Morgan" ļāvusi uzņēmumam pārvietot vairāk nekā miljardu ASV dolāru caur Londonas kontu, nezinot, kam tas pieder. Banka tikai vēlāk uzzinājusi, ka šis uzņēmums, iespējams, pieder personai, kas iekļauts ASV Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) desmit meklētāko noziedznieku sarakstā.

Tāpat dokumenti liecina, ka viens no Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākajiem draugiem miljardieris Arkādijs Rotenbergs izmantojis banku "Barclays" Londonā, lai atmazgātu naudu un izvairītos no sankcijām.

FinCEN dokumentos Lielbritānija tiek dēvēta par "augsta riska jurisdikciju", jo ziņojumos par aizdomīgām darbībām parādījies liels skaits Lielbritānijā reģistrētu uzņēmumu. FinCEN dokumentos minēti vairāk nekā 3000 Lielbritānijas uzņēmumu, kas ir vairāk nekā jebkurai citai valstij.

Dokumenti arī liecina, ka Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) centrālā banka nav rīkojusies, saņemot brīdinājumu par vietējo firmu, kas palīdzējusi Irānai izvairīties no sankcijām.

Savukārt Vācijas lielākā banka "Deutsche Bank" pārvietojusi naudas atmazgātāju netīro naudu darījumos, kas saistīti ar organizēto noziedzību, teroristiem un narkotiku tirgotājiem, liecina nopludinātie FinCEN dokumenti.

Spriežot pēc tiem, Lielbritānijas banka "Standard Chartered" veikusi naudas pārvedumus Jordānijā bāzētajai bankai "Arab Bank", lai gan tās klientu konti tiek izmantoti terorisma finansēšanai.