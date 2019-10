'Nord Stream 2' varētu apiet Dānijas ekonomisko zonu, norāda 'Gazprom'

Krievijas valsts kontrolētais dabasgāzes koncerns "Gazprom" trešdien paziņoja, ka gāzesvads "Nord Stream 2" varētu apiet Dānijas ekonomisko zonu, ja Kopenhāgena turpinās atteikties sniegt apstiprinājumu šim projektam.

Gandrīz pabeigtā projekta pēdējais nozīmīgais šķērslis ir piekrišanas saņemšana no Dānijas, ka šis gāzesvads var šķērsot valsts ekonomisko zonu, kas ir ārpus tās teritoriālajiem ūdeņiem. "Ja viņi to neapstiprinās, tad mēs apiesim Dānijas ekonomisko zonu," Maskavā notiekošā enerģētikas forumā norādīja "Gazprom" direktoru padomes priekšsēdētājs Viktors Zubkovs.

Ja Dānija nesniegs piekrišanu, tad projekts "būs krietni dārgāks un tas prasīs ilgāku laiku," sacīja Zubkovs, Viņš kritizēja Kopenhāgenas nostāju, norādot, ka "Nord Stream 2" nodrošinās "gāzi Eiropai". Šī gāzesvada būvniecība ir izraisījusi bažas par to, ka varētu pieaugt Rietumeiropas valstu atkarība no Krievijas gāzes. Tāpat radušās bažas, ka Maskava spēs palielināt spiedienu uz Ukrainu, jo Eiropa būs mazāk atkarīga no tranzīta piegādēm caur Ukrainu.

"Gazprom" otrdien pavēstīja, ka gāzesvada būvniecība ir par 83% pabeigta un ieklāti vairāk nekā 2000 kilometru cauruļu. "Mēs esam praktiski sasnieguši Dānijas ekonomisko zonu," skaidroja Zubkovs, piebilstot, ka gadījumā, ja Kopenhāgena dos apstiprinājumu, projekts varētu tikt pabeigts četru līdz piecu nedēļu laikā. Tikmēr Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks forumā sacīja, ka joprojām cer uz Dānijas apstiprinājumu.