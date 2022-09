Norvēģija apsver Krievijas pilsoņu neielaišanu; Lietuva Ukrainai pirks kamikadzes dronus

Nepieciešamības gadījumā Norvēģija varētu ātri aizliegt ieceļot valstī Krievijas pilsoņiem ar Šengenas zonas tūristu vīzām, kā to šonedēļ izdarījusi Somija, piektdien paziņojusi Norvēģijas tieslietu ministre Emīlija Engera Mēla.

"Mēs ātri slēgsim robežu, ja tas būs nepieciešams, un izmaiņas var notikt īsā laikā. Norvēģijā, salīdzinot ar Somiju, ieradies nelies skaits [krievu], un situācija šeit ir atšķirīga," norādīja ministre.

Lai novērstu nelegālo imigrāciju, Norvēģija pie robežas veiks patrulēšanu ar helikopteru, kas aprīkots ar sensoriem.

Norvēģija nav Eiropas Savienības (ES) valsts, bet ietilpst Šengena zonā. Tā ir paturējusi savu robežu ar Krieviju atvērtu un robežu šķērsojošo Krievijas pilsoņu skaits pēdējā laikā sasniedzis dažus simtus dienā.

Lietuva paraksta līgumu par Polijā ražotu "kamikadzes dronu" iegādi Ukrainai

Lietuvas Aizsardzības ministrija piektdien parakstījusi līgumu ar Polijas uzņēmumu par tā dēvēto kamikadzes bezpilota lidaparātu sistēmu iegādi Ukrainai.

Ministrijā informēja, ka ziedošanās kampaņā savākti līdzekļi tiks izmantoti, lai no Polijas kompānijas "WB Group" iegādātos tās ražotās bezpilota lidaparātu sistēmas "Warmate", kuras tiks nodotas Ukrainas rīcībā.

Lietuvas aizsardzības viceministrs Viļus Semeška teicis, ka no Polijas tiks iepirktu divi pilni bezpilota lidaparāta komplekti, kas ietver palaišanas sistēmu un 37 baražēšanas munīcijas vienības.

Tā dēvētie kamikadzes bezpilota lidaparāti var pārvietot sprāgstvielas un iznīcināt tankus un komandpunktus, un šādu bezpilota lidaparātu nepieciešamību apliecinājusi Ukrainas armija.

Gaidāms, ka ražotājs sistēmas piegādās oktobrī vai novembrī.

Viegli pārvietojamās "Warmate" droni sver apmēram 5,7 kilogramus, tie vadāmi 30 kilometru attālumā un to uzbrukuma ātrums sasniedz 150 kilometrus stundā.

Lietuvas Aizsardzības ministrija norādīja, ka šie bezpilota lidaparāti uzdevumam gatavi ir nepilnu piecu minūšu laikā.

Finansējuma vākšanas kampaņu organizēja Lietuvas mediju kompānijas "Laisves TV" dibinātājas Andrjus Tapins. Viņa iniciatīvai tika saziedoti vairāk nekā divi miljoni eiro, no kuriem puse tiks izmantoti "Warmate" iegādei.

Pārējo saziedoto naudu plānots izmantots Ukrainas kompānijas "UkrJet" ražoto kamikadzes bezpilota lidaparātu "UJ-23 Topaz" iegādei.

Jūlijā Lietuvas Aizsardzības ministrija Ukrainai piegādāja Turcijā ražoto kaujas bezpilota lidaparātu "Bayraktar TB2". Lai gan tā iegādei Tapina organizētā akcijā tika savākta nepieciešamā naudas summa, bezpilota lidaparāta ražotājs "Baykar" nolēma to ziedot, bet no Lietuvā savāktās naudas 1,5 miljonu eiro tērēt lidaparāta aprīkošanai. Atlikušie 4,4 miljoni eiro no saziedotās naudas tiks izmantoti cita veida militāras un humānas palīdzības sniegšanai Ukrainai.