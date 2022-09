Nošaušana, brīvība vai kaps varoņu alejā: kā 'Putina pavārs' karam vervē cietumniekus

Krievijas opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnija līdzgaitnieki publicējuši video, kurā redzams, kā Kremlim pietuvinātais uzņēmējs Jevgēnijs Prigožins, kuru saista ar privāto militāro kompāniju "Vagner" un pazīst kā "Putina pavāru", kādā ieslodzījuma vietā vervē brīvprātīgos karošanai Ukrainā.

Jau iepriekš mediji ir ziņojuši, ka Krievija, ciešot zaudējumus un izjūtot karavīru trūkumu, ķērusies pie cietumnieku iesaistīšanas karā, pretī tiem solot brīvību pēc sešiem Ukrainā nodienētiem mēnešiem. Tāpat jau ziņots, ka ar vervēšanu nodarbojoties personīgi pats Prigožins, kurš ieslodzījuma vietās ierodoties ar helikopteru.

Tagad šīs ziņas par paša Prigožina iesaisti vervēšanā apstiprina arī Navaļnija sabiedroto "Telegram" kanālā publicēts video. Tieši kurā no Krievijas ieslodzījuma vietām video uzņemts, netiek precizēts, taču apstiprinās iepriekš ziņotais, ka notiesātie tiek uzrunāti cietuma laukumā un tiek solīta brīvība pēc sešiem nokarotiem mēnešiem.

Uzrunas sākumā Prigožins neslēpj, ka šis karš ir smags un "visādas tur Čečenijas un tā tālāk pat tuvu nestāv", bet munīcijas patēriņš esot aptuveni divarpus reizes lielāks nekā Staļingradas kaujas laikā.

Prigožins uzskaita trīs "grēkus", no kuriem pirmais ir dezertēšana, otrais alkohols un narkotikas, bet trešais – marodierisms un seksuāli kontakti ar vietējām sievietēm, "floru, faunu, vīriešiem, ar ko vien pagadās".

"Neviens neslēdz atpakaļgaitu. Neviens neatkāpjas. Neviens nepadodas gūstā. Kad jūs apmācīs, jums pastāstīs par divām granātām, kurām jābūt līdzi," stāsta uzņēmējs. Par dezertēšanu vai izvairīšanos no uzdevuma seko nošaušana, brīdina Prigožins.

Minimālais vecums ir 22 gadi, taču arī jaunāki ieslodzītie var piedalīties, ja ir iesniegums no tuvākajiem radiniekiem, ka viņi neiebilst. Savukārt maksimālais vecums ir ap 50 gadiem, taču viss atkarīgs no fiziskās formas.

Tad Prigožins motivē sanākušos ar stāstu, kādus panākumus kaujā guvuši recidīvisti no Sanktpēterburgas – viņa pirmie savervētie ieslodzītie, kas jūnijā devušies uzbrukumā Vuhlehirskas TES. "40 cilvēki no Pitera, stingrais režīms, recidīvs. 40 cilvēki iegāja pretinieka ierakumos, izgrieza visu ar nažiem. Bija trīs bojāgājušie, septiņi ievainotie. No trim bojāgājušajiem vienam bija 52 gadi, nosēdēti 30. Gāja bojā kā varonis," apgalvo "pavārs", kurš pats savulaik ir sēdējis cietumā.

"Vagner" vadītājs uzsver, ka viņam ir vajadzīgi tikai "trieciennieki" un ka kompānijai ir lidmašīnas, tanki un raķešu sistēmas – viss, kas nepieciešams efektīvam uzbrukumam. "Tie, kas virzās uz priekšu, kas ir paši šerpākie, tie izdzīvo labāk," cietumniekus motivē uzņēmējs.

Bojāgājušo līķi tiek nogādāti tur, kur kaujinieki norādījuši, viņš sola: "Visus apglabā varoņu alejās tajās pilsētās, kur tādas ir. Kuri nezina, kur apglabāt, glabājam pie "Vagner" kapelas Gorjačijklučā."

"Pēc pusgada, ieguvuši apžēlošanu, dodieties mājās. Tie, kas vēlās, paliek ar mums. Tāpēc iespēju atgriezties zonā nav nekādu. Tie, kas pirmajā dienā pārdzīvo, ka "kaut kur ne tur nokļuvu", mēs ieliekam atzīmi "dezertieris" un tad seko nošaušana," stāsta Prigožins.

Tālāk uzņēmējs aicina gribētājus stāties dzīvajā rindā un pieņemt lēmumu piecu minūšu laikā: "Lēmuma pieņemšanai ir piecas minūtes. Kad mēs aizbraucam, laiks ir beidzies. Tālāk kā paveicas."

Noslēgumā, dodot pēdējo grūdienu lēmuma pieņemšanai, Prigožins aicina padomāt, vai ir kāds, kas var dabūt no cietuma laukā tādus, kam vēl desmitiem gadu "jāatsēž"? "Ir divi, kas izvelk. Tas ir Allahs un Dievs – koka kastē. Bet es jūs paņemu dzīvus. Bet ne vienmēr dzīvus atgriežu," nobeidz Putinam uzticamais "Vagner" vadītājs.

Ukrainas prezidenta biroja pārstāvis Oleksijs Afrestovičs trešdien vakarā komentējot video, pieļāva, ka tas ir apzināti nopludināts, lai motivētu citus ieslodzītos un biedētu ukraiņus. Jāpiebilst, ka video dzirdamais nosodījums marodierismam nesaskan ar iepriekš medijos ziņoto, ka Prigožins ieslodzītajiem solījis, ka ar ukraiņiem “varēs darīt ko grib”.

Cilvēktiesību aizsardzības fonda "Sēdošā Krievija" dibinātāja Olga Romanova intervijā "Currenttime" TV atklāja, ka saskaņā ar viņas datiem līdz šim šādā veidā ir savervēti ne mazāk par 10 tūkstošiem cietumnieku. Turklāt neesot nekādu ierobežojumu attiecībā uz to, par kādiem noziegumiem ieslodzītie notiesāti un "Vagner" rindās nokļuvis pat "maniaks ar kanibālismu". Savukārt apturēt cietumnieku nosūtīšanu uz karu caur Krievijas sodu izpildes institūcijām neesot iespējams.

Viņasprāt Krievijā ir potenciāls šādā veidā karā iesaistīt līdz pusmiljonam cietumnieku.

Daļa ekspertu gan ir skeptiski par Krievijas spējām savervēt pietiekamu karotāju skaitu, lai kompensētu zaudējumus. Pēc pēdējām neveiksmēm Harkivas apgabalā Krievijai, ja tā karā vēl vēlas gūt būtiskus panākumus, bez vispārējas mobilizācijas neiztikt, raidījumā "Komandcentrs" sprieda Zemessardzes štāba kapteinis Jānis Slaidiņš.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.