Noslēdzies Ķīnas Komunistiskās partijas kongress

Ķīnā sestdien noslēdzās valdošās Komunistiskās partijas nedēļu ilgušais kongress, kurā pieņemti partijas konstitūcijas grozījumi, kas varētu ļaut prezidentam Sji Dzjiņpinam turpināt vadīt valsti arī trešo amata termiņu.

Jau pirms kongresa tika pieļauts, ka atšķirībā no citiem pēdējā laika Ķīnas līderiem, Sji iegūs tiesības uz trešo amata termiņu.

Grozījumos Ķīnas Komunistiskās partijas kongress vienbalsīgi atbalstījis Sji pozīciju kā "partijas kodolam".

Pirms dokumenta pieņemšanas informators lasīja tā pamatojumu, vairākkārt pieminot Sji un viņa panākumus, stiprinot valsts armiju un ekonomiku, kā arī partijas autoritāti.

Pirmo reizi partijas pamatdokumentā paredzēts "apņēmīgi iebilst un savaldīt separātistus, kas vēlas "Taivānas neatkarību"".

Arī pagājušo svētdien, atklājot kongresu, Sji kārtējo reizi uzsvēra Pekinas nostāju Taivānas jautājumā, norādot ka sala ir Ķīnas teritorijas sastāvdaļa un ka tās atgūšanai netiek izslēgta arī militāra spēka pielietošana.

Nākamos piecus gadus partijas vadībā nebūs pašreizējais Ķīnas premjerministrs Li Kecjans, kura vārds nav starp ievēlētajiem partijas Centrālās komitejas locekļiem.

Li jau martā paziņoja, ka pēc dieviem amata termiņiem vairs nekandidēs.

Tāpat jaunievēlēto Centrālās komitejas locekļu vidū nav pašreizējā parlamenta spīkera Li Džaņšu.

Sji īsā kongresa noslēguma uzrunā pauda pārliecību, ka konstitūcijas grozījumi "nosaka skaidras prasības saglabāt un stiprināt partijas vispārējo vadību".

"Uzdrīkstieties cīnīties, uzdrīkstieties uzvarēt, nolieciet galvas un strādājiet smagi. Ar apņēmību ejiet uz priekšu," viņš sacīja.

Iepriekšējā kongresā 2017. gadā Komunistiskā partija paaugstināja Sji statusu, viņa idejas iekļaujot partijas pamatdokumentā.

Apmēram 2300 delegātu formāli ievēlēja 205 Centrālās komitejas locekļus, kas vadīs partiju nākamos piecus gadus, vēstīja Ķīnas valsts mediji. Gaidāms, ka Sji saglabās partijas ģenerālsekretāra amatu, kad svētdien tiks publicēta informācija par jaunajiem partijas līderiem. Martā valdības sēdēs plānots paziņot nākamo valsts prezidentu, kas, visticamāk, būs Sji.

Ārvalstu mediju pārstāvjiem nebija ļauts piedalīties kongresa noslēguma dienas pirmajā daļā, kad, kā domājams, notika balsojums par partijas konstitūcijas grozījumiem.

Lai gan pasākums visas nedēļas garumā noritēja pēc iepriekš izstrādātas horeogrāfijas, sestdien iepriekšējais Ķīnas prezidents Hu Dzjiņtao tika pavadīts ārā no noslēguma ceremonijas. Oficiāls skaidrojums notikušajam nav sniegts.

79 gadus vecais Hu, kā izskatījās, negribīgi tika pavadīts prom no kongresa, kur sēdēja pirmajā rindā līdzās Sji. Videoierakstā no notikuma redzams, ka apsargs mēģina satvert sēdošo Hu aiz rokas, bet tiek atraidīts. Tad apsargs mēģina pacelt Hu ar abām rokām aiz padusēm. Pēc apmēram minūti ilgas sarunas ar Sji un premjerministru Li, Hu tiek pavadīts ārā no zāles

Informācija par bijušo prezidentu ātri tika dzēsta no Ķīnas interneta vietnēm

Pekinas Lielā tautas nama apkaimi apsargā policija, cenšoties novērst jebkādus incidentus.

Pagājušajā nedēļā kāds vīrietis pārsteidza varasiestādes nesagatavotas, uz ceļa pārvada izritinot plakātus ar aicinājumiem atcelt Sji no amata un nosodījumu par valdības darbībām Covid-19 pandēmijas laikā.

Sji pirms nedēļas kongresa atklāšanā 105 minūtes lasīja ziņojumu, kurā pauda apņēmību turpināt iesākto ceļu vietējo un starptautisko problēmu risināšanā.

Pirmajos desmit gados pie varas Sji ir kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem mūslaiku Ķīnas līderiem un tiek salīdzināts ar Mao Dzedunu, kurš 1949. gadā proklamēja Ķīnas Tautas Republiku - komunistu pārvaldītu vienpartijas valsti - un vadīja valsti ceturtdaļgadsimtu.

Lai gan oficiāli nav noteikumu, kas liegtu līderim amatā būt trešo termiņu, lai izvairītos no Mao vienpersoniskās valdīšanas atkārtojuma Ķīnas Komunistiskā partija ir pieturējusies pie līdera nomaiņas ik pēc diviem piecu gadu termiņiem.