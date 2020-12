'Novičok' lieta: Pie FDD ēkas Maskavā aiztur režisoru Manski ar zilām apakšbiksēm rokās

Maskavas policija otrdien aizturējusi pazīstamo kino režisoru Vitāliju Manski, kurš pie Federālā drošības dienesta (FDD) ēkas piketējis ar zilām apakšbiksēm rokās, tādā veidā atbalstot opozīcijas politiķi Alekseju Navaļniju, vēsta portāls "Meduza".

Navaļnijs, kurš vasarā piedzīvoja uzbrukumu ar kaujas vielu "Novičok", pirmdien publicēja sarunas ierakstu, kurā viņš runājot ar vienu no saviem indētājiem – FDD darbinieku Konstantīnu Kudrjavcevu.

Nesen publicētā "Bellingcat" un mediju pētījumā tika identificēta īpaša FDD grupa, kas kopš 2017. gada izsekojusi politiķi un organizējusi viņa indēšanu.

Breaking. Ilustrious film maker Vitaly Mansky has been arrested outside of the FSB building at Lubyanka for a protest against Navalny poisoning. He was standing with a pair of blue underpants — the symbol and central focus of the botched Novichok operation. pic.twitter.com/pj7Y81PyIb