'Novičok' lieta: 'The Lancet' publicē rakstu par Navaļnija ārstēšanu

Berlīnes klīnikas "Charite" mediķi zinātniskajā žurnālā "The Lancet" publicējuši rakstu par 44 gadus veca vīrieša no Krievijas ārstēšanu pēc saindēšanās ar indi no "Novičok" grupas. Lai gan pacienta vārds publikācijā nav atklāts, pati slimnīca apstiprina, ka runa ir par Krievijas opozicionāru Alekseju Navaļniju.

Rakstā "Saindēšana ar nervu paralītisko vielu "Novičok"" klīnikas ārsti skaidro, ka, lai gan konkrētu kaitīgo vielu identificēšana ir sarežģīts un ilgs uzdevums, tas nav ietekmējis ārstniecības stratēģiju, kas noteikta, pamatojoties uz skaidriem holīnesterāzes inhibitoru saindēšanās simptomiem, atstāsta portāls "Meduza".

"Novičok" aģenta un tā biotransformācijas produktu saistība ar saindēšanos konkrētajā gadījumā tika apstiprināta tikai pēc vairākām dienām kopš diagnozes par holīnesterāzes inhibitoru iedarbību, teikts publikācijā.

Publikācijas autori uzskata, ka izšķiroša nozīme veiksmīgam ārstēšanas iznākumam bija plaušu intubācijai un mākslīgajai ventilācijai pirmajās stundās pēc simptomu rašanās.

Ārsti nevar izdarīt secinājumu, vai bija nozīme atropīna ievadīšanai, kad pacients tika hospitalizēts Krievijā. Taču viņi secina, ka, iespējams, izveseļoties palīdzēja pacienta labais veselības stāvoklis līdz saindēšanai.

Pats Navaļnijs, komentējot publikāciju, pasvītro, ka vācu ārsti neraksta neko par diabētu un pankreatītu, ko viņam iepriekš piedēvēja Omskas slimnīcas ārsti un Krievijas Iekšlietu ministrija.

Navaļnijam palika slikti 20. augustā, kad viņš lidoja no Tomskas uz Maskavu. Lidmašīna veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļniju hospitalizēja ar saindēšanās pazīmēm. Slimnīca apgalvoja, ka nekādas indīgas vielas politiķa organismā nav konstatētas.

Pēc divām dienām Navaļniju atļāva pārvest uz slimnīcu Berlīnē, kur analīzēs apstiprināta saindēšana ar "Novičok" grupas vielu.

Krievijas varasiestādes savu saistību ar uzbrukumu Navaļnijam kategoriski noliedz.

Bet nesen publicētā "Bellingcat" un mediju pētījumā tika identificēta īpaša FDD grupa, kas kopš 2017. gada izsekojusi politiķi un organizējusi viņa indēšanu.

Pats Navaļnijs sazvanījis vienu no šīs grupas dalībniekiem Konstantīnu Kudrjavcevu, kurš sarunā atklāja indēšanas detaļas.