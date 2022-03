Obamam pozitīvs Covid-19 tests

Bijušais Amerikas Savienoto Valstu ASV prezidents Baraks Obama vietnē "Twitter" paziņoja, ka viņam atklāta inficēšanās ar Covid-19.

Viņš gan piebilda, ka saslimšanas simptomi ir viegli. "Pāris dienas man bija viegli iekaisis kakls, taču citādi jūtos labi," rakstīja Obama.

Bijušajai ASV pirmajai lēdijai Mišelai Obamai Covid-19 tests uzrādījis negatīvu rezultātu.

Bijušais prezidents norādīja, ka gan viņš, gan viņa sieva ir vakcinējusies pret Covid-19, turklāt abi saņēmuši ar vakcīnas trešo devu jeb "būsteri".

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.