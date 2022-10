Oktobrī Hersonas apgabalā atbrīvoti virs 500 kvadrātkilometru teritorijas; Zaporižjā sprāgst raķetes

Ukrainas Bruņotie spēki šomēnes ir atbrīvojuši vairāk nekā 500 kvadrātkilometru Hersonas apgabala teritorijas, ceturtdienas vakara videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Laikā kopš 1. oktobra un Hersonas apgabalā vien no Krievijas pseidoreferenduma tika atbrīvota un stabilizēta vairāk nekā pustūkstoti kvadrātkilometru liela teritorija un desmitiem apdzīvoto vietu," sacīja Zelenskis.

"Ir panākumi arī austrumu virzienā. Noteikti pienāks diena, kad mēs atskaitīsimies par panākumiem arī Zaporižjas apgabalā - tajos rajonos, kurus pagaidām kontrolē okupanti. Pienāks diena, kad mēs pateiksim arī par Krimas atbrīvošanu."

Zelenskis pieminēja arī Irānas bezpilota lidaparātus, ar kuriem Krievija dod triecienus Ukrainai.

"Irāna nez kāpēc apgalvo, ka to (dronu) pie mums nav. Cilvēki tos redz debesīs. Mēs tos notriecam. Bet mums saka, ka to it kā nav. Nu ko, atradīsim paņēmienus, lai to tiešām nebūtu," sacīja prezidents.

Ukrainas Dienvidu aizsardzības spēku apvienotā koordinācijas preses centra vadītāja Natālija Humeņuka iepriekš bija paziņojusi, ka kopš 1. oktobra ir atbrīvoti vairāk nekā 400 kvadrātkilometru Hersonas apgabala teritorijas.

Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs paziņoja, ka šomēnes ir atbrīvotas 29 apdzīvotās vietas Hersonas apgabalā.

Okupanti apšaida Zaporižji, ir upuri



Krievijas armija ceturtdien ar raķetēm apšaudīja Ukrainas Zaporižjas pilsētu, nogalinot vismaz 11 cilvēkus, ziņo ārkārtas dienesti.

Glābēji no gruvešiem izcēluši 21 cilvēku, no kuriem 20 hospitalizēti.

Krievu okupanti ceturtdienas rītā divreiz ar raķetēm apšaudīja Zaporižju, dodot septiņus triecienus daudzstāvu ēkām, un to gruvešos atradās cilvēki. Zaporižjas apgabala kara administrācija agrāk ziņoja par trim bojāgājušajiem.

Pēc rīta uzbrukuma Zaporižjas centrā krievu okupanti atkal apšaudīja pilsētu, kur tika fiksēti trīs raķešu triecieni.

Piektdienas rītā Krievijas spēki atkal apšaudījuši Zaporižju, pirmo reizi pret pilsētu pielietojot Irānas ražotos dronus kamikadzes. Divos pilsētas rajonos nodarīti bojājumi infrastruktūras objektiem, cietis viens cilvēks, kurš hospitalizēts.

No mobilizācijas bēg ar laivu uz Aļasku



ASV patvērumu lūguši divi Krievijas pilsoņi, kas Aļaskas štata Sentlorensas salā ieradušies nelielā laivā, paziņoja Savienoto Valstu varasiestādes, norādot, ka krievi dzimteni pametuši, glābjoties no mobilizācijas.

"Krievijas pilsoņi sacīja, ka viņi atbēguši no nelielām Krievijas austrumu krasta kopienām, lai izvairītos no obligātā militārā dienesta," pavēstīja ASV senatores Lisas Murkovskas pārstāve sakariem ar presi Karina Borgere.

Krievi izsēdušies krastā pie aptuveni 600 iedzīvotāju lielās Gembelas pilsētas.

Gembelu no Krievijas Čukču pussalas šķir 58 kilometri.

"Šis atgadījums skaidri norāda uz divām lietām. Pirmkārt, krievi negrib cīnīties Putina agresijas karā pret Ukrainu," paziņojumā norādīja Aļaskas senators Dens Salivans.

"Otrkārt, ņemot vērā Aļaskas nelielo attālumu no Krievijas, mūsu štatam ir vitāla loma, lai garantētu Amerikas nacionālo drošību," viņš piebilda.

Vietējiem iedzīvotājiem ceļotāji teikuši, ka atbraukuši no Egvekinotas pilsētciemata, Krievijas Čukotkā, vēsta vietējais tīmekļa izdevums "Alaska’s News Source". Tas nozīmē, ka viņu ceļš pa jūru bijis aptuveni 480 kilometrus garš.