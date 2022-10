Okupanti apsver spēku izvešanu uz rietumiem no Dņepras, lēš britu izlūki

Krievijas varas iestādes nopietni apsver iespēju masveidā izvest savus spēkus no apgabala uz rietumiem no Dņepras upes, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 18. oktobrī nesen ieceltais Krievijas spēku komandieris Ukrainā Sergejs Surovikins Krievijas medijiem sacīja, ka Hersonas apgabalā ir izveidojusies sarežģīta situācija. Viņš atbalstīja iepriekš izskanējušos okupācijas varas iestāžu plānus evakuēt civiliedzīvotājus.

Surovikina kā vispārējā operatīvā komandiera paziņojums, kurā uzsvērtas negatīvās ziņas par Krievijas karu Ukrainā, ir ļoti neparasts. Tas, visticamāk, norāda, ka Krievijas varas iestādes nopietni apsver iespēju masveidā izvest savus spēkus no apgabala uz rietumiem no Dņepras upes, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Jebkuras Krievijas karaspēka izvešanas operācijas galvenais izaicinājums būtu efektīvi atsaukt spēkus un to aprīkojumu pāri 1000 m platajai upei. Tā kā visi pastāvīgie tilti ir nopietni bojāti, Krievija, visticamāk, lielā mērā paļausies uz pagaidu liellaivu tiltu, ko tā pēdējās dienās pabeidza netālu no Hersonas, un militārajām pontonu prāmju vienībām, kas turpina darboties vairākās vietās, noslēgumā raksta britu izlūki.

