Okupanti apturējuši evakuācijas autobusus un konfiscējuši humāno palīdzību. Teksta tiešraide.

Turpinās Krievijas asiņainais iebrukums Ukrainā. Krievijas spēki, domājams, pārgrupējas un atjauno rezerves, lai pastiprinātu uzbrukumus Donbasā, un ceturtdien ir pametuši Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) teritoriju. Savukārt Hersonas apgabalā Ukrainas spēki aizvadītajā diennakts laikā atbrīvojuši 11 apdzīvotas vietas. Kara 37. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 37. diena (01.04.2022)

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Anna Maļara uzskata, ka Krievija nav atteikusies ne no viena sava mērķa, bet spēku atvilkšana no Kijivas un Čerņihivas apgabaliem ir Ukrainas armijas darba rezultāts, nevis labprātīgs okupantu solis. (Liga.net)

Ukrainas saņēmusi pirmo aprīkojumu jaundzimušajiem, lai varētu glābt viņu dzīvības bumbu patvertnēs, intervijā laikrakstam “Zeit” atklājusi Ukrainas pirmā lēdija Jeļena Zeļenska. Pateicoties organizācijai “Ārsti bez robežām”, pirmos inkubatorus jau saņēmusi bērnu slimnīca Mikolajivā. Ukrainā jau tūkstošiem bērnu ir dzimuši bumbu patvertnēs un mediķiem ne vienmēr šajos apstākļos ir iespēja sniegt pienācīgu palīdzību un glābt bērnu dzīvības, norāda Zelenska. (Liga.net)

Okupētajā Melitopolē daži māju vecākie sākuši sadarboties ar okupantiem un sagatavo viņiem sarakstus ar tukšajiem dzīvokļiem, norādot arī, kuros dzīvojušas militārpersonas un ierēdņi, raksta Melitopoles mērs Ivans Fjodorovs. Tukšos dzīvokļus ieņemot Krievijas armijnieki. Visi kolaborantu vārdi ir zināmi un tiek atvērtas krimināllietas, norāda mērs.

Okupanti no Čornobiļas AES nav aizgājuši ar tukšām rokām – ir aiznesti datori un sadzīves tehnika, paziņoja par piesārņoto zonu atbildīgās valsts aģentūras vadītājs Jevgēnijs Kramarenko. “Viņi ir nozaguši vairāk vai mazāk vērtīgas lietas – datorus, kafijas automātus, tējkannas, dažus konteinerus ar īpašumu, kas atradās Čornibiļas AES,” Kramarenko citē medijs “Liga.net”. AES teritorijā pēc apskates okupantu karavīri nav atrasti, bet tur atrodas 59 stacijas darbinieki.

Krievijas pilsētā Belgorodā piektdienas, 1. aprīļa, rītā deg naftas bāze, paziņojis Belgoroddas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs. Atgādinām, ka aizvakar Belgorodā dega liela munīcijas noliktava.

Ukrainas spēki aizvadītajā diennaktī atbrīvojuši 11 apdzīvotas vietas Hersonas apgabalā, paziņojusi Ukrainas aizsardzības ministrija. Operācijas laikā iegūta arī trofejas tehnika, tostarp tanks T-64 ar pilnu kaujas komplektu, kājnieku kaujas mašīna BMP-2, desanta kaujas mašīna BMD-2, atstāsta aģentūra UNIAN.

Ceturtdien Krievijas spēki konfiscējuši 14 tonnas humānās palīdzības no evakuācijas autobusiem, kas bijuši ceļā uz Melitopoli Ukrainas dienvidos. Pavisam pārtika un medikamenti izlaupīti no 12 autobusiem, paziņoja Ukrainas uz laiku okupēto teritoriju reintegrācijas ministrs Vereščuks. Tāpat Krievijas spēki apturējuši 45 autobusus, kas caur Berdjansku devušies evakuēt cilvēkus no Mariupoles. Ni Mariupoles ar privāto transportu ceturtdien izdevies evakuēties 631 cilvēkam. Vēl 827 izbraukuši no Berdjanskas, Enerhodaras, Melitopoles un citām apdzīvotām vietām Zaporižjas apgabalā. Krievijas spēki sola piektdien atvērt evakuācijas koridori no Mariupoles uz Zaporižju. Ielenktajā Mariupolē joprojām atrodoties ap 100 tūkstošiem civiliedzīvotāju. (CNN)

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraini-no-okupantiem-attira-kijivas-un-cernihivas-apkartnes-teksta-tiesraide.d?id=54200332