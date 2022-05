Okupanti ar aviācijas atbalstu turpina uzbrukt 'Azovstaļ'; ANO ziņo par 500 evakuētajiem

Ukrainas ostas pilsētā Mariupolē okupanti turpina bloķēt ukraiņu spēkus metalurģijas kombināta "Azovstaļ" apkaimē, bet atsevišķās vietā ar aviācijas atbalstu turpinās mēģinājumi teritoriju ieņemt, piektdien no rīta ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs.

Smagi bombardētajā rūpnīcas teritorijā aplenkumā esošie Ukrainas karavīri ir atteikušies padoties, ziņo raidsabiedrība "Sky News". "Viņi nepadosies. Viņu vienīgā cerība ir brīnums," medijs citē Katerīnu Prokopenko, kurai izdevies sazināties ar savu vīru – pulka "Azov" komandieri Denisu Prokopenko.

Vīrs telefonsarunā apliecinājis, ka mīlēs viņu mūžīgi. "Es no tā kļūstu traka. Tie skan kā atvadu vārdi," komentē sieviete.

Kauja par pēdējo Ukrainas spēku kontrolēto Mariupoles daļu īpaši saasinājusies pēdējās dienās. Vērotāji iepriekš ir prognozējuši, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlas gūt uzvaru līdz 9. maijam, kad Krievijā svin gada lielākos svētkus – "Uzvaras dienu". To pieļauj arī britu izlūki.

Šajā kontekstā zīmīgi, ka Mariupolē, kā liecina attēli sociālajos tīklos, jau tiek nomainītas ceļu norādes uz krievu valodā rakstītām.

In #Russia|n-occupied areas of #Ukraine, the occupiers are replacing road signs. They remove signs in Ukrainian (with transliteration in English) and replace them with those in Russian.

Classic colonialism. pic.twitter.com/8U3vsDKpKN