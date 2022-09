Okupanti ar Ka-52 sašauj vecu tilta balstu, bet apgalvo, ka iznīcināta ukraiņu barža

Krievijas okupanti ar kaujas helikopteru sašāvuši vecu tilta balstu Dņeprā, taču savā propagandā apgalvo, ka iznīcināta barža ar ukraiņu karavīriem, secinājuši aktīvisti.

Krievijas Aizsardzības ministrija trešdien izplatītajā video redzami kadri ar helikopteru Ka-25, kas dodas uzdevumā "speciālās militārās operācijas" laikā Ukrainā un ziņo par mērķa iznīcināšanu. Kā apgalvo iestāde, kadros redzama baržas ar Ukrainas desantniekiem iznīcināšana Dņeprā. Armijas propagandisti apgalvo, ka ukraiņi plānojuši izsēsties pie Zaporižjas atomelektrostacijas (AES) un to sagrābt.

Jāatzīst, ka "barža" video izskatās nekustīga un taisnstūraina, bet pēc raķetes trāpījuma, ko pilots apstiprina ar vārdiem "mērķis iznīcināts", pat neizkustās. Taču spēcīgāku pierādījumu propagandas atmaskošanai sniedz aktīvisti no atvērto avotu ģeolokācijas grupas "GeoConfirmed", kas sadarbojas ar žurnālistiskās pētniecības organizāciju "Bellingcat".

"GeoConfirmed", pārbaudot video redzamo lokāciju, apstiprina, ka "barža" ir vecs tilta balsts Dņeprā. Balstu var labi redzēt "Google" satelīta kartē. Minēto balstu Otrā pasaules kara laikā uzbūvējuši nacistiskās Vācijas okupanti, kuri bija tur iecerējuši uzbūvēt tiltu.

Tilta balsta sāgu pamanījis un par to pajokojis arī zaudētās kara tehnikas uzskates blogs “Oryx”. “Tilta balsts (1, denacificēts, atbrīvots no kaijām, bet citādi nav cietis, jo ir no betona,” teikts ierakstā, kur balsts identificēts kā nacistiskās Vācijas objekts.

Vēstīts, ka Ukrainas spēki kopš septembra sākuma guvuši panākumus pret okupantiem. Ukraina par pretuzbrukuma sākumu Hersonas apgabalā paziņoja 29. augustā, taču vēlāk kļuva zināms, ka vērienīga operācija notiek arī Harkivas apgabalā, kur okupantu spēki īsā laikā padzīti no plašām teritorijām. Kopš septembra sākuma ir atbrīvoti vairāk nekā 6000 kvadrātkilometri Ukrainas teritorijas un Harkivas apgabalā atkarotas vairāk nekā 300 apdzīvotas vietas.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.