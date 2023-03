Okupanti Avdijivkā guvuši nelielu progresu un cietuši ļoti smagus zaudējumus, ziņo Lielbritānija

Pēdējās dienās Krievija turpinājusi kā prioritāti izvirzīt operāciju, kuras mērķis ir aplenkt Doneckas apgabala pilsētu Avdijivku. Tomēr okupanti ir panākuši tikai nelielu progresu uz lielu bruņoto transportlīdzekļu zaudējumu rēķina, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievijas 10. tanku pulks, visdrīzāk, ir zaudējis lielu daļu savu tanku, mēģinot aplenkt Avdijivku no dienvidiem. Šis pulks ir daļa no 3. armijas korpusa, kas ir pirmais lielais jaunais formējums, ko Krievija izveidoja, lai atbalstītu iebrukumu Ukrainā kopš 2022. gada augusta.

Brīvpieejā atrodamā informācija liecina, ka 3. armijas korpusu īpaši nomoka problēmas ar sliktu disciplīnu un sliktu morāli. Neskatoties uz iespējamo apmācību periodu Baltkrievijā, formējumam joprojām ir ierobežota kaujas efektivitāte, norāda Lielbritānijas ministrija.

10. tanku pulka zaudējumi, visticamāk, lielā mērā ir saistīti ar taktiski kļūdainiem frontālajiem uzbrukumiem, līdzīgi kā tas bijis citos nesenajos Krievijas veiktajos uzbrukumos, piemēram, ap Vuhledaras pilsētu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2023.

