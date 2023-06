Okupanti būvē plašas aizsardzības pozīcijas reģionos ap Krimu, ziņo britu izlūki

Intensīvas kaujas turpinās Ukrainas dienvidu sektoros, tomēr pēdējo nedēļu laikā Krievija ir turpinājusi tērēt ievērojamus resursus, veidojot aizsardzības līnijas dziļi aiz frontes līnijām, īpaši teritorijās, kuras ved uz okupēto Krimu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka tas ietver plašu aizsardzības zonu 9 kilometru garumā, 3,5 kilomterus uz ziemeļiem no Armjanskas pilsētas uz šaurā sauszemes tilta, kas savieno Krimu ar Hersonas apgabalu.

Šie plašie aizsardzības elementi izceļ Krievijas pavēlniecības novērtējumu, ka Ukrainas spēki spēj tieši uzbrukt Krimai, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija joprojām uzskata, ka kontroles saglabāšana pār pussalu ir Maskavas galvenā politiskā prioritāte, noslēgumā raksta britu izlūki.

