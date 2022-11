Okupanti Donbasā dislocējuši desantnieku vienības, ziņo britu izlūki

Pēdējo divu nedēļu laikā Krievija, visticamāk, ir dislocējusi lielus VDV (gaisa desanta spēku) elementus Doneckas un Luhanskas frontēs Donbasā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka no septembra līdz oktobrim lielākā daļa stipri novājināto VDV vienību tika izmantotas Krievijas kontrolētās teritorijas aizsardzībai uz rietumiem no Dņepras Hersonas apgabalā.

Dažas VDV vienības, iespējams, ir pastiprinātas ar mobilizētajiem rezervistiem. Lai gan šis nepietiekami apmācītais personāls vājinās VDV kopējās militārās kapacitātes, Krievija, visticamāk, joprojām izmantos šos spēkus sektoros, kas tiek uzskatīti par īpaši svarīgiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Potenciālie VDV operatīvie uzdevumi ietver atbalstu Kreminas-Svatoves apgabala aizsardzībai Luhanskas apgabalā vai uzbrukuma operāciju pastiprināšanu pret Doneckas apgabala pilsētu Bahmutu, noslēgumā raksta britu izlūki.

