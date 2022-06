Okupanti Donbasā gūst taktiskus panākumus, ziņo Lielbritānija

Okupanti šobrīd sākuši gūt taktiskus panākumus operācijās Ukrainas austrumos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Piektdien aprit 100 dienas kopš Krievijas brutālās invāzijas Ukrainā sākuma.

Lielbritānija atgādina, ka Krievijas spēkiem neizdevās sasniegt savus sākotnējos mērķus - sagrābt Kijivas un Ukrainas valdības centrus. Stingrā ukraiņu pretestība un nespēja nodrošināt kontroli pār Hostomeļas lidlauku pirmajās 24 kara stundās noveda pie Krievijas ofensīvas atvairīšanas.

Pēc sākotnējā plāna neveiksmes, ko izraisīja kļūdaini plānošanas pieņēmumi un slikta taktiskā izpilde, Krievija pielāgoja savu darbības plānu, lai koncentrētos uz Donbasu. Krievija tagad gūst taktiskus panākumus Donbasā, raksta Londona. Okupanti ir virzījušies uz priekšu, un pašlaik šķiet, ka viņiem ir iniciatīva pār Ukrainas pretestību.

Okupanti kontrolē vairāk nekā 90% Luhanskas apgabala un, visticamāk, iegūs pilnu kontroli pār to tuvāko divu nedēļu laikā, ziņo britu izlūki. Krievija ir guvusi šos nesenos taktiskos panākumus ar ievērojamām resursu izmaksām un koncentrējot spēkus un apšaudes vienā kopējās kampaņas daļā.

Krievija nav spējusi ģenerēt manevrus vai kustību citās frontēs vai asīs, kas visas ir pārgājušas aizsardzībā.

Salīdzinot ar Krievijas sākotnējo plānu, neviens no Maskavas stratēģiskajiem mērķiem nav sasniegts. Lai Krievija gūtu jebkādus panākumus, tai būs nepieciešami nepārtraukti milzīgi cilvēku un aprīkojuma ieguldījumi, un tas, visticamāk, prasīs vēl daudz laika, noslēgumā raksta Lielbritānija.

