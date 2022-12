Okupanti frontē pastiprina Kreminas sektoru, ziņo Lielbritānija

Pēdējo dienu laikā Krievija, visticamāk, ir pastiprinājusi Kreminas sektoru Luhanskas apgabala frontē, okupantiem saskaroties ar spiedienu, ko rada Ukrainas operācijas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka Kremina ir kļuvusi par relatīvi ievainojamu punktu kopš Ukrainas spēki oktobrī devušies uz priekšu cauri Limanai.

Krievija ir uzbūvējusi plašus aizsardzības objektus Kreminas reģionā un, visticamāk, par prioritāti izvirzīs frontes noturēšanu tur, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Šī teritorija no loģistikas viedokļa ir svarīga Krievijas frontei Donbasā. Tāpat Kremina ir arī nozīmīga pilsēta Luhanskas apgabalā, noslēgumā raksta britu izlūki.

