Okupanti gūst nelielu progresu Doneckas apgabalā, ziņo Lielbritānija

Krievijas karaspēks turpina gūt nelielus un pakāpeniskus teritoriālos ieguvumus Doneckas apgabalā, Maskavai apgalvojot, ka ir sagrābusi kontroli pār Hrihorivkas pilsētu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Okupanti turpina uzbrukumu arī pa galveno piegādes ceļu E-40 uz Slovjanskas un Kramatorskas pilsētām. Krievija, visticamāk, saglabās militāru spiedienu uz Ukrainas spēkiem, vienlaikus pārgrupējoties un pārstrukturējoties turpmākām ofensīvām tuvākajā nākotnē, raksta Lielbritānijas ministrija.

Krievijas bruņoto spēku personāla trūkums var likt Krievijas Aizsardzības ministrijai pievērsties netradicionālām vervēšanas taktikām. Tas ietver personāla vervēšanu no Krievijas cietumiemun "Wagner" grupas.

Ja Krievijai tik tiešām būtu jāsper šāds solis, tas, visticamāk, norāda uz grūtībām aizstāt ievērojamo skaitu Krievijas upuru, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2022

