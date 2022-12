Okupanti guvuši nelielus panākumus Bahmutas austrumos, ziņo britu izlūki

Pēdējās nedēļas laikā Krievijas un ar Kremli saistītie "Vagner" spēki ir guvuši nelielus panākumus Doneckas apgabala pilsētas Bahmutas austrumu daļā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka krievu kājnieki, visticamāk, tagad ir noturējušies pilsētas austrumu industriālajos rajonos un dažkārt ir spējuši ienākt pilsētas dzīvojamajā rajonā. Ielu kaujas turpinās.

Intensīvas kaujas Bahmutas sektorā ir notikušas kopš 2022. gada jūnija, taču frontes līnijas galvenokārt ir bijušas atklātā laukā ap pilsētas austrumu pieejām. Kopš Krievijas uzbrukuma Lisičanskā un Severodoneckā 2022. gada jūlijā karā ir notikušas nelielas ilgstošas, liela mēroga cīņas apbūvētajās teritorijās (FIBUA), norāda Lielbritānijas ministrija.

Tā kā FIBUA pieprasa augsti apmācītus kājniekus ar izcilu jaunākā līmeņa vadību, šāda veida kaujas diez vai dos priekšroku slikti apmācītiem "Vagner" kaujiniekiem un Krievijas armijas mobilizētajiem rezervistiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

