Okupanti guvuši panākumus ap Bahmutu, ziņo britu izlūki

Pēdējo trīs dienu laikā okupanti ir guvuši taktiskus panākumus Doneckas apgabala Bahmutas pilsētas centra virzienā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona vēsta, ka Krievijas 2. armijas korpusa un Luhanskas apgabalā bāzēto prokrievisko kaujinieku elementi, virzījušies uz Opitines un Ivangradas ciematiem, kas atrodas uz dienvidiem no Bahmutas.

Kopš jūlija sākuma regulārie Krievijas vai separātistu spēki ir sagrābuši tikai dažas apkaimes. Tomēr privātā militārā uzņēmuma "Vagner" vadītie spēki ir guvuši zināmus lokālus panākumus Donbasā. Šis grupējums, visticamāk, ir ļoti iesaistīts Bahmutas kaujās, raksta Lielbritānijas ministrija.

Krievija Bahmutas sagrābšanu, visticamāk, uzskata par priekšnoteikumu, lai virzītos uz Kramatorskas-Slovjanskas pilsētas apgabalu, kas ir nozīmīgākais Ukrainai piederošais Doneckas apgabala apdzīvotais centrs. Krievija turpina veikt ofensīvas operācijas Donbasa centrālajos rajonos un ļoti lēni gūst panākumus. Tomēr okupantu vispārējo darbības plānu iedragā Ukrainas spiediens pret tās ziemeļu un dienvidu asīm, kā arī nopietns munīcijas un personāla trūkums, noslēgumā ziņo britu izlūki.

