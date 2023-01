Okupanti guvuši taktiskus panākumus Soledaras pilsētā, ziņo Lielbritānija

Pēdējo četru dienu laikā Krievijas un Kremlim piesaistītā militārā uzņēmuma "Vagner" spēki ir guvuši taktiskus panākumus Donbasa pilsētā Soledarā un, visticamāk, kontrolē lielāko daļu šī ciemata, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Soledara atrodas 10 kilometrus uz ziemeļiem no Bahmutas, kuras sagrābšana joprojām ir Krievijas galvenais tūlītējais darbības mērķis. Okupantu Soledaras ass, visticamāk, ir mēģinājums apņemt Bahmutu no ziemeļiem un izjaukt Ukrainas sakaru līnijas.

Daļa no kaujām ir koncentrēta ap ieejām 200 kilometru garajos nelietotajos sāls raktuvju tuneļos, kas atrodas zem šī reģiona. Abas puses, visticamāk, ir nobažījušās, ka tās varētu izmantot, lai iefiltrētos aiz pretinieka līnijām, norāda Lielbritānijas ministrija.

Neraugoties uz palielināto spiedienu uz Bahmutu, maz ticams, ka Krievija drīzumā aplenks pilsētu, jo Ukrainas spēki uztur stabilas aizsardzības līnijas tās dziļumā un kontrolē piegādes ceļus, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 10, 2023