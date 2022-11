Okupanti izveidojuši 'bloķējošās vienības' dezertējošo karavīru nošaušanai, ziņo britu izlūki

Zemās morāles un nevēlēšanās karot dēļ Krievijas spēki sākuši izvietot "barjeras karaspēku" jeb "bloķējošās vienības", kuras draud nošaut savus karavīrus, kas atkāpjas, lai piespiestu tos doties ofensīvās, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas ministrija.

Londona atgādina, ka Krievijas spēki šādas vienības ir izmantojuši arī iepriekšējos konfliktos.

Pēdējā laikā Krievijas ģenerāļi, visticamāk, vēlējās, lai viņu komandieri pret dezertieriem izmantotu ieročus, tostarp, iespējams, atļautu nošaut šos karavīrus pēc brīdinājuma saņemšanas. Ģenerāļi arī, visticamāk, vēlējās saglabāt aizsardzības pozīcijas līdz pēdējam vīram.

Dezertieru nošaušanas taktika, visticamāk, liecina par Krievijas spēku zemo kvalitāti, zemo morāli un nedisciplinētību, noslēgumā raksta britu izlūki.

