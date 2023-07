Okupanti izveidojuši jaunu spēku apgabalu pie Azovas jūras, ziņo Lielbritānija

1. jūlijā Krievijas flote izveidoja jaunu Azovas jūras spēku apgabalu, kura galvenā mītne atrodas okupētajā Ukrainas ostas pilsētā Mariupolē, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Tiek ziņots, ka Melnās jūras flotei (BSF) pakļautais spēku apgabals komandēs astoņus karakuģus, tostarp trīs modernas "Karakurt" klases korvetes, kas var izšaut spārnotās raķetes "SS-N-30A Kalibr".

Azovas jūra ir Krievijai svarīga zona, jo tā savieno tās iekšējos ūdensceļus ar starptautiskajiem jūras ceļiem. Kara kontekstā šī jūra piedāvā arī alternatīvu militārās apgādes iespēju, ja tiktu traucēti Krievijas sauszemes ceļi uz Ukrainas dienvidiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Nupat izveidotais Azovas jūras spēku apgabals, visticamāk, koncentrēsies uz loģistikas un pretpartizānu uzdevumu atbalstīšanu, ļaujot BSF koncentrēties uz liela attāluma trieciena operācijām, un jūras spēku virzīšanu tālāk citas valsts teritorijā, noslēgumā raksta britu izlūki.

