Okupanti Kahovkas HES spridzināšanai gatavojās ļoti ilgi, uzskata Ukrainas izlūkdienests

Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) spridzināšana otrdien, 6. jūnijā, nebija spontāna rīcība, bet gan terorakts, kuram okupanti gatavojušies ļoti ilgi, TV kanāla "FreeDom" ēterā paziņojis Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs.

Viņš atgādina, ka Ukraina jau iepriekš gan publiski, gan saviem partneriem pa citiem kanāliem ir informējusi, ka okupanti gatavojas mīnēt aizsprostu un ir iespējama dambja spridzināšana: "Tā nav spontāna darbība, tas ir terorakts, kas gatavots ļoti ilgi."

Savukārt operatīvās pavēlniecības "Dienvidi" preses pārstāve Nataļja Gumeņuka norādīja, ka okupanti jau vairākas dienas pirms sprādziena sākuši atvilkt savas pozīcijas Hersonas apgabala kreisajā krastā, raksta portāls "Liga".

Saskaņā ar viņas teikto Ukrainas spēki jau nojautuši, kas varētu notikt, taču viss noticis diezgan pēkšņu un nav bijis laika sagatavoties civiliedzīvotāju glābšanai.

Vēstīts, ka 6. jūnijā tika pārrauts Kahovkas HES dambis un Ukraina notikušajā vaino Krieviju, kas aizsprostu esot uzspridzinājusi.

Tā rezultātā izraisīta ekoloģiskās katastrofa un appludināta virkne apdzīvoto vietu abos Dņepras krastos. Ūdens straumes aizskalojušas vairākas ēkas, bet daudz māju ir appludinātas. Trešdien turpinās glābšanas operācija, lai no apdraudētās teritorijas izvestu cilvēkus un dzīvniekus.

this video just shuttered me. Andriy from Ukrainian Kherson is my favorite human. It has been hours for him spending in toxic water rescuing any animals or humans trapped in the fallout of russia-made ecocidehttps://t.co/xv3FWhPq6S pic.twitter.com/FOZqopibSO — вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) June 6, 2023

Oleshky, the villages of Korsunka and Kozatske of the Kherson region are already almost completely under water... pic.twitter.com/e3sKqkldKa — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 7, 2023

Kherson: Ukrainians risking their lives to save their animals too@suspilne_news pic.twitter.com/MKV1u0YCKs — вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) June 6, 2023