Okupanti kontrolē Severodoneckas austrumu rajonus, ziņo Lielbritānija

Nedēļas nogalē Ukrainas spēki ir atkarojuši daļu Severodoneckas, lai gan Krievijas spēki, visticamāk, turpina kontrolēt stratēģiski nozīmīgās pilsētas austrumu rajonus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona vēsta, ka Krievijas plašākais plāns, visticamāk, joprojām ir nogriezt Severodoneckas apgabalu gan no ziemeļiem, gan no dienvidiem.

Līdz maijam Krievija guva panākumus Popasnas asī, taču tās progress šajā reģionā pēdējās nedēļas laikā ir apstājies. Ziņojumi par smagām apšaudēm netālu no Izjumas liecina, ka Krievija gatavojas pielikt jaunus pūliņus ziemeļu ass virzienā, raksta Lielbritānijas ministrija.

Krievijai gandrīz noteikti būs jāpanāk būtisks progress vismaz vienā no šīm asīm, lai taktiskos ieguvumus pārvērstu operacionāla līmeņa panākumos un lai īstenotu savu politisko mērķi - kontrolēt visu Doneckas apgabalu, ziņo britu izlūki.

