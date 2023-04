Lai gan Donbasa frontē turpinās smagas kaujas, pastāv reāla iespēja, ka Krievija ir samazinājusi karaspēka skaitu un samazina ofensīvu ap Doneckas pilsētu, visticamāk, novirzot resursus Bahmutas sektoram, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Bahmutā Krievijas Aizsardzības Ministrijas un grupējuma "Vagner" spēki turpina gūt nelielus panākumus. Frontes līnija pilsētas centrā lielā mērā seko galvenajai dzelzceļa līnijai.

Ukraina kopumā tur Krievijas mēģinājumu aplenkt pilsētu no dienvidiem pa Korsunskovo ielas līniju - veco galveno ceļu uz rietumiem no pilsētas, norāda Lielbritānijas ministrija.

Abām pusēm par kritisku jautājumu ir kļuvusi precīza vienību atsaukšanas secība ap Bahmutu, jo Ukraina vēlas atbrīvot uzbrukuma spēkus, savukārt Krievija, visticamāk, tiecas atjaunot operatīvo rezervi, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/STovWLVBpO

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TL7oXbxkov