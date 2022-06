Okupanti mēģina uzbrukt Severodoneckai no trim virzieniem, ziņo britu izlūki

Krievija turpina mēģināt uzbrukt Severodoneckai no trim virzieniem, tomēr Ukrainas spēki spēj turēties pretī okupantiem, teikts izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Maz ticams, ka kāda no pusēm pēdējo 24 stundu laikā guvusi panākumus. Kamēr Krievija koncentrē savu ofensīvu Donbasa centrālajā sektorā, tā ir palikusi aizsardzības pozīcijās šī reģiona flangos, raksta Londona.

Lielbritānijas ministrija ziņo, ka Ukrainas spēki pēdējā laikā guvuši zināmus panākumus, veicot pretuzbrukumus Hersonas apgabalā. Tāpat Ukraina nostiprinājusi pozīcijas Inhulecas upes austrumu krastā. Tā kā okupētās zonas fronte stiepjas vairāk nekā 500 kilometru garumā, gan Krievija, gan Ukraina saskaras ar līdzīgām problēmām attiecībā uz aizsardzības līnijas saglabāšanu, vienlaikus mēģinot atbrīvot spējīgas kaujas vienības uzbrukuma operācijām.

Okupētajā Hersonas apgabalā Krievija piespiedu kārtā saskaņo savu administrāciju ar Krievijas Federācijas administrāciju, ieviešot Krievijas rubli kā likumīgu maksāšanas līdzekli un nodarbinot krievu skolotājus, lai skolās ieviestu krievu mācību programmu un valodu. Krievija, visticamāk, mēģinās izmantot okupantu vadīto režīmu Hersonā kā pierādījumu tam, ka Ukrainas tautai tiek nodrošināta labāka pārvaldība un dzīves līmenis, prognozē britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/LUHrktqXFy

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yfsIevTHoQ