Okupanti nevēlas izmantot 'T-14 Armata' tankus to sliktā stāvokļa dēļ, ziņo Lielbritānija

Pēdējos mēnešos Krievijas spēki nav vēlējušies pieņemt pirmo tiem piešķirto "T-14" tanku daļu, jo tie bija sliktā stāvoklī, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona jau iepriekš vēstījusi, ka Krievija mēģinājusi sagatavot nelielu skaitu kaujas tanku "T-14 Armata" pirmajai operatīvajai izvietošanai Ukrainā. Tomēr pēdējos mēnešos Krievijas spēki nevēlējās pieņemt pirmo tiem piešķirto "T-14" daļu, jo tanki bija sliktā stāvoklī.

Nav skaidrs, kādi tanku tehniskie aspekti izraisīja šādu reakciju, taču pēdējo trīs gadu laikā Krievijas amatpersonas ir publiski aprakstījušas problēmas ar "T-14" dzinēju un termiskās attēlveidošanas sistēmām, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu 2021. gadā aprakstīja plānoto tanku ražošanu 2022. gadā kā tikai "eksperimentāli rūpniecisku" partiju. Tāpēc ir maz ticams, ka visi izvietotie "T-14" tanki būs atbilduši parastajiem standartiem, kas attiecas uz jaunu aprīkojumu, lai to uzskatītu par izmantojamu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/c8as8hYBrr

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YiIweSI6hI