Okupanti no Ukrainas pierobežas nosūtījuši 58 tonnas guvuma; arī dronu 'Orlan'

Krievijas armijas karavīri trīs mēnešu laikā no Ukrainas robežas tuvumā esošām pilsētām nosūtījuši vairāk nekā 58 tonnas pasta sūtījumu, savā pētījumā par krievu karavīru marodierismu, secnājis portāls "Mediozona". Smādētas netiek arī lietas no pašu armijas apcirkņiem, piemēram, 100 tūkstošu dolāru vērts drons.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dati iegūti, izpētot viena kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja – SDEK – datubāzi par pēdējo trīs mēnešu periodu, monitoringā iekļaujot 13 Krievijas un Baltkrievjas pilsētas, kas atrodas Ukrainas robežas tuvumā. SDEK ir Krievijas kurjerpasta kompānija, kas apkalpo privātpersonas.

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, šajā posmā konstatēts straujš sūtījumu skaita un svara pieaugums, atzīmē pētījuma autori. Visstraujākais sūtījumu skaita pieaugums konstatēts marta beigās, kad okupanti atkapās no Ukrainas ziemeļu apgabaliem.

29. martā Ukrainas varasiestādes paziņoja Par Krievijas karaspēka izvešanu no Kijivas apgabala. Savukārt 7. aprīlī Krievijas spēku pilnīgu atkāpšanos no Ukrainas ziemeļu reģioniem apstiprināja Pentagons.

"Mediazona" apkopotie dati atklāj, ka vēl 26. martā no pierobežas pilsētām ir nosūtīti kopumā 338 kilogrami sūtījumu, bet 29. martā to svars pārsniedzis jau vienu tonnu. 2. aprīlī nosūtītas 2,5 tonnas, bet 4. aprīlī sūtījumu svars sasniedzis maksimālo atzīmi – ap četrām tonnām.

Visvairāk sūtījumu (15 tonnas) reģistrēts no Krievijas Belgorodas apgabala pilsētas Valuiki, kas atrodas 30 kilometru attālumā no Ukrainas robežas un 20 kilometrus no Krievijas kontrolētās Ukrainas Luhanskas apgabala daļas Tad ar vairāk nekā 13 tonnām seko Brjanskas apgabala Klincova, kas atrodas 60 kilometrus no Ukrainas robežas un Novozibkova ar 7,5 tonnām.

Liela daļa no sūtījumiem ar vidējo svaru virs 20 kilogramiem nosūtīti uz Krievijas pilsētām, kurās ir dislocētas skaitliski lielas krievu armijas vienības. Saskaņā ar Ukrainas varas iestāžu sniegtajiem datiem tās ir bijušas iesaistītas karā pret Ukrainu.

Uz Kemerovas apgabala Jurgu nosūtītas 5,76 tonnas, Čebarkuļu Čeļabinskas apgabalā 5,59 tonnas, bet uz Tivas Republikas Kizilu nosūtītas 3,59 tonnas paciņu. Katrā no šīm pilsētām atrodas Krievijas armijas motorizētās brigādes.

Lielākais no "Mediazona" monitoringā fiksētajiem sūtījumiem svēris 381 kilogramu. Tas sūtīts no Kurskas apgabala pierobežas pilsētas Riļskas uz Jekaterinburgas priekšpilsētu. No Kijivas Riļska atrodas 317 kilometru attālumā.

Kā interesantu faktu pētījuma autori izceļ, ka kāds krievu virsnieks no Valuikas pa pastu nosūtījis Krievijas armijas bezpilota lidaparātu "Orlan". Par to liecina video no SDEK sūtījumu pieņemšanas punkta. Tādas iekārtas cena atkarībā no aprīkojuma ir no 87 līdz 120 tūkstošiem dolāru, lēš medijs. Žurnālistiem gan nav izdevies noskaidrot, uz kurieni drons nosūtīts.

Ar pilnu "Mediazona" pētījumu var iepazīties šeit.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.