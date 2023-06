Okupanti palielinājuši uzlidojumu skaitu Ukrainas dienvidos, ziņo Lielbritānija

Pēdējo divu nedēļu laikā Krievijas taktiskās kaujas aviācijas uzlidojumu skaits ir palielinājies, īpaši virs Ukrainas dienvidiem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šī, visticamāk, ir atbilde uz pastiprinātām Ukrainas ofensīvajām operācijām, Krievijas Aviācijas un kosmosa spēkiem (VKS) mēģinot atbalstīt sauszemes karaspēku ar gaisa triecieniem.

Neraugoties uz šo uzlidojumu pieaugumu, VKS ikdienas lidojumu rādītājs joprojām ir daudz zemāks nekā kara sākumā sasniegtais maksimums, kas bija līdz 300 ikdienas misijām. Kopš iebrukuma sākuma Ukrainas dienvidi biežāk izrādījušies ērtāki Krievijas gaisa operācijām salīdzinājumā ar citiem frontes sektoriem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Pēdējā gada laikā VKS ir palielinājusi gaiss-zeme tipa ieroču izmantošanu, kas ļauj uzbrukuma lidmašīnām atrasties tālu no saviem mērķiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/90P42VA3t1

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/B5dsskplYC