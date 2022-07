Okupanti par prioritāti izvirza kritiskās infrastruktūras sagrābšanu, ziņo Lielbritānija

Krievija par prioritāti izvirza kritiskās valsts infrastruktūras, piemēram, spēkstaciju, sagrābšanu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas un separātistu spēki mēģina veikt neliela mēroga uzbrukumus gar Donbasa frontes līniju. Krievijas spēki, visticamāk, tuvojas Ukrainas otrajai lielākajai spēkstacijai Vuhlehirskā, kas atrodas 50 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Doneckas.

Līdzās mēģinājumiem iegūt kontroli pār Ukrainas kritisko infrastruktūru, Krievija, iespējams, arī mēģina izlauzties cauri Vuhlehirskai, lai atgūtu iniciatīvu no dienvidiem virzoties uz Kramatorskas un Slovjanskas pilsētām.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022

