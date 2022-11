Okupanti par prioritāti izvirzījuši aizsardzības pozīciju izbūvi, ziņo britu izlūki

Krievijas spēki joprojām par prioritāti izvirza aizsardzības pozīciju izbūvi, kuras gandrīz noteikti daļēji veido vāji apmācīti mobilizētie rezervisti, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pēdējo septiņu dienu laikā ap Svatovas sektoru Luhanskas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos turpinājušās intensīvas artilērijas apšaudes. Tā kā Krievijas dienvidrietumu frontes līnija tagad ir vieglāk aizsargājama gar Dņepras austrumu krastu, Svatoves sektors, visticamāk, tagad ir neaizsargātāks Krievijas spēku operatīvais flangs.

Krievijas līderi kontroles saglabāšanu pār Svatovi, visticamāk, uzskatīs par politisko prioritāti. Tomēr okupantu komandieri arī saskaras ar militārajām realitātēm, kas saistītas ar uzticamas aizsardzības uzturēšanu, vienlaikus cenšoties nodrošināt resursus uzbrukuma operācijām tālāk uz dienvidiem Doneckā, norāda Lielbritānijas ministrija.

Gan Krievijas aizsardzības, gan uzbrukuma spējas joprojām apgrūtina lielais munīcijas un kvalificēta personāla trūkums, noslēgumā raksta britu izlūki.

