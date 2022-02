Okupanti pastiprina uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem. Teksta tiešraide

Ukrainas cilvēku cīņa pret Krievijas iebrucēju kolonnām un desantiem turpinās jau piekto dienu. Galvaspilsēta Kijeva par spīti lielai okupantu spēku koncentrācijai tās tuvumā un nemitīgiem centieniem tajā ielauzties pirmdien joprojām ir brīva. Rietumu valstis pret Krieviju vērš skarbas sankcijas un arvien vairāk pastiprina militāro atbalstu Ukrainai. Turpinām sekot līdzi Ukrainas brīvības cīņai.

Krievijas iebrukums Ukrainā (piektā diena)

Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons šopēcpusdien atkal runājis ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Pēc zvana Džonsona birojs ziņoja, ka premjerministrs uzteicis Zelenska un Ukrainas tautas drosmi. Džonsons arī sniedzis jaunāko informāciju par militārā atbalsta nosūtīšanu uz Ukrainu un paudis, ka tuvāko stundu un dienu laikā uz Ukrainu tiks sūtīta vēl šāda veida palīdzība. (Sky News)

Ukrainas prezidenta birojā informē, ka Ukrainas un Krievijas sarunas Gomeļā vēl turpinās.

Šveice arī vērsīs sankcijas pret Krieviju. Izņēmumu nebūs: jau pieciem oligarhiem aizliegts ieceļot Šveicē, nekavējoties tiks iesaldēti visu 336 ES sarakstā iekļauto personu, tostarp Vladimira Putina un Sergeja Lavrova, banku konti. Valsts gaisa telpa ir slēgta Krievijas lidmašīnām, savukārt Šveices aviokompānijas ir atcēlušas savus lidojumus uz Krieviju. Šie soļi ir būtiski, jo Šveice vēsturiski vienmēr pieturējusies pie sava neitralitātes statusa, atzīmē BBC.

“Berdjanska ir Ukraina,” iedzīvotāji nepārprotami izrāda savu nostāju okupantiem.

No pretiniekiem iegūtās trofejas liecina, ka Krievijas karaspēka vienības savstarpējai saziņai izmanto galvenokārt civilās rācijas. Neskatoties uz agrākajiem apgalvojumiem par Krievijas armijas tehnoloģisko pārākumu, līdz šim no krievu puses neesot novērota arī radioelektroniskā karadarbība.

Enerhodaras pilsētā, kuru Kremļa kontrolētā aģentūra TASS jau pasludinājusi par Krievija ieņemtu, iedzīvotāji izveidojuši barikādes, šodien neļaujot Krievijas tehnikai iebraukt. Kolonna pastāvējusi kādu laiku un tad devusies prom. https://twitter.com/FoxFrenni/status/1498279341721104386

https://twitter.com/janis_sarts/status/1498314137725775873

No Baltkrievijas pār robežu apšaudīti arī Kiinkas un Pavlivkas ciemi pie Čerņihovas uz ziemeļaustrumiem no Kijevas. Šajā rajonā, caur kuru Krievijas tehnikas kolonnām tā arī nav izdevies izspiesties, lai atklātu jaunu fronti Kijevas austrumos, mērķis, acīmredzami, ir civiliedzīvotāji.https://twitter.com/thisminsk/status/1498301629317230596

"Sky News" informē par bērniem Ukrainā, kuri cietuši Krievijas agresijas dēļ. Medijs citējis ārsta Andreja Visocka teikto. Viņš stāstījis, ka naktī no piektdienas uz sestdienu trīs bērni tikuši nogādāti medicīnas iestādē – visi bijuši sašauti. Viens no šiem trim bērniem bijis kāds desmit gadus vecs zēns, kurš miris ceļā uz slimnīcu. Viņš atradās "ātrās palīdzības mašīnā, un arī šī mašīna tika apšaudīta", ārsts sacīja "Sky News". Tikmēr Krievija turpina melot, sakot, ka neuzbrūk civilajiem objektiem un civiliedzīvotājiem.

Pēc pirmdien piedzīvotās Harkivas apšaudes ar “Grad” raķetēm līdz šim slimnīcās nogādāts 31 ievainots cilvēks, un viena ievainotā mirusi, ziņo UNIAN. Tā kā apšaude tikai nesen beigusies, dati vēl tiks papildināti, un tiks paziņots arī bojāgājušo skaits.

Krievijas īstenoto brutālo un nevienu nešķirojošu artilērijas uzbrukumu šausmas – sievietei uzlidojumā norauta kāja. Brīdinām: video redzami nepatīkami skati.https://t.me/hyevuy_dnepr/19653

Un, lūk, arī video ar notriektu Krievijas helikopteru.

Harkivā piegādāti ieroči pilsētas aizstāvjiem, tostarp prettanku raķetes NLAW un “Javelin”, un pretgaisa aizsardzības raķetes "Stinger". Bruņojums esot ievests ar vieglajām automašīnām, ziņo “Currenttime”.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja ir ieteikusi starptautiskajām sporta federācijām Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegt piedalīties sacensībās, ņemot vērā notiekošo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Organizācijas valde pirmdien izplatītajā paziņojumā raksta, ka gadījumos, kad izrādās neiespējami atturēt sportistus no dalības sacensībās, atlēti nedrīkst startēt zem savas valsts nosaukuma. "Nedrīkst izlikt nekādus valsts [Krievijas un/vai Baltkrievijas] simbolus, krāsas, karogus vai himnas," teikts paziņojumā. (BBC)

Latvijas armija atgādina, ka: - izmaiņas Nacionālās drošības likumā ļauj Latvijas pilsoņiem brīvprātīgi uzsākt dienestu Ukrainas bruņotajos spēkos;- tomēr citas valsts bruņotā konfliktā nedrīkst piedalīties Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīri un zemessargi, kuriem ir spēkā līgums par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Krievija pa Ukrainu izšāvusi 180 spārnotās raķetes un “Iskander”, paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Vienlaikus Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien atkārtoti melīgi paziņoja, ka civilie objekti Ukrainā bombardēti netiek.

Hersonā grūtnieces evakuētas uz slimnīcas pagrabu.

Krievijas spēku ieņemtajā Berdjanskā ļaudis pulcējas un aicina okupantus doties mājās.

"Bellingcat" žurnālists Kristo Grozevs retoriski vaicā, ka ja šādi, ne ar ko nerēķinoties, tiek šauts pa Harkivu, ko Krievija uzskatīja par krievu pasaules daļu, tad ko Krievijas Bruņotie spēki ir gatavi darīt citviet? Viņš atzīmē, ka pat kodoluzbrukums šajā brīdī sāk šķist reālistisks.https://twitter.com/christogrozev/status/1498286881544577024

Jaunākā Rietumu izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija ir nepietiekami novērtējusi Ukrainas spēku pretestību. Krievijas prezidents Vladimirs Putins, iespējams, ir pārvērtējis savas valsts militārās spējas un stratēģiju, liecina jaunākā amatpersonu sniegtā informācija, raksta "Sky News". Taču analītiķi esot nobažījušies par to, ka, jo grūtāk Krievijai kļūs, jo brutālāka var kļūt Krievijas rīcība, potenciāli vēršoties pret civilajiem objektiem, lai sagrautu jebkādu pretestību. Šodienas uzbrukumi, it sevišķi tie, kas bija vērsti pret Harkivu, varētu būt viena no pazīmēm, ka Kremlis jau ir sācis īstenot šīs necilvēcīgās operācijas.

Ukrainas bijušais Iekšlietu ministrs Arsens Avakovs video ar ieroci rokās pauž pārliecību, ka Ukraina uzvarēs. “Ukraiņi karo par vērtībām, bet Krievijas karavīri – par neko,” viņš saka.

Baltais nams uzmanīgi vēro Baltkrievijas darbības un ir gatavs piemērot šai valstij lielākas sankcijas saistībā ar ziņām, ka Baltkrievijas spēki varētu pievienoties Krievijai tās iebrukumā Ukrainā, sacīja augsta administrācijas amatpersona. "Mēs ļoti uzmanīgi vērojam šos notikumus," sacīja amatpersona, atbildot uz jautājumu par izlūkdienestu ziņām, kas liecina, ka Baltkrievija ir gatava pievienoties Krievijas iebrukumam. (CNN)

Harkivas apšaudīšanas sekas. Zīmīgi, ka Harkiva ir viena no Ukrainas pilsētām, kuru 2014. gadā mēģināja padarīt par “krievu pasaules” daļu. Tagad Putins ar ieganstu cīnīties pret “genocīdu” un “atbrīvot” tautu no “nacistiem”, nogalina šīs pilsētas civiliedzīvotājus. https://twitter.com/christogrozev/status/1498262958287302658

Harkivā okupantu raķete ielidojusi dzīvoklī.

Krievija ir paziņojusi, ka aizliedz lidojumus aviosabiedrībām no 36 valstīm, tostarp Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas un Kanādas. Šis Maskavas solis seko ES lēmumam aizliegt "Krievijai piederošām, Krievijā reģistrētām vai Krievijas kontrolētām lidmašīnām" izmantot tās gaisa telpu. (BBC)

Kijeva gatavojas aizsardzībai. Pilsēta pārtop par karadarbības zonu. (AFP/Scanpix/LETA)

Pasaules Veselības organizācija (PVO) paziņojusi, ka Ukrainā beidzas medicīniskais skābeklis kritiski slimiem cilvēkiem. "Skābekļa piegādes situācija Ukrainā tuvojas ļoti bīstamam punktam. Kravas automašīnas nevar transportēt skābekļa krājumus no rūpnīcām uz slimnīcām visā valstī, tostarp galvaspilsētā Kijevā," paziņojumā sacījis PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss. (Sky News)

Ukraiņu "YouTube" blogeris, savulaik par kriminālo autoritāti dēvētais un daudzus gadus cietumos pavadījušais Andrejs Šadilo arī devies uz kara komisariātu un saņēmis ieročus, lai aizsargātu Kijevu. Demonstrējot arsenālu, viņš saka: “Padomājiet, ko dod narkomāniem un noziedzniekiem, iedomājieties, kādus ieročus dod profesionāliem karavīriem. Pirms nākat uz Kijevu, aizdomājieties...”

Vēl viens šausminošs video no Harkivas, kur Krievijas “Grad” iekārtas bombardē pilsētu laikā, kad Baltkrievijā notiek sarunas starp Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem. Pilsētas amatpersonas ziņo par desmitiem bojāgājušu un simtiem ievainotu civiliedzīvotāju. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1498254388409810944

Starptautiskais saldējuma izstrādātājs un izplatītājs – “Food Union” pauž atbalstu Ukrainas tautai pēc Krievijas armijas iebrukuma viņu zemē. Uzņēmuma grupa ziedo pārtikas produktus, veic finansiālu atbalstu, kā arī ir gatava uzņemt Ukrainas bēgļus darbā savās Latvijas un Igaunijas ražotnēs. Grupa ir pārtraukusi saldējuma eksportu uz Krieviju un iepirkumus. “Jo īpaši pārdzīvojam kopā ar mūsu ukraiņu kolēģiem un īpašniekiem, kuriem jānoraugās uz šīm netaisnībām Ukrainā caur medijiem, kur viņu ģimenes locekļi un radi šobrīd atrodas karadarbības skartajās vietās. Mēs ticam, ka jebkāds atbalsts šobrīd ir vērtīgs, tādēļ ziedojam gan finansiālos līdzekļus, gan produktus Ukrainas tautai, gan piedāvājam darbu tiem, kuri pametuši savas mājas un meklēs patvērumu Baltijas valstīs,” portālam "Delfi" sacīja “Food Union” grupas vadītājs Eiropā Artūrs Čirjevskis.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tās stratēģiskie raķešu spēki un Ziemeļu un Klusā okeāna flotes ir pakļautas pastiprinātam kaujas dienestam, vēsta ziņu aģentūra "Interfax".Ministrija piebilda, ka tas atbilst prezidenta, agresora Putina rīkojumam.Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu sacīja Putinam, ka "dežūras Stratēģisko raķešu spēku komandpunktos, Ziemeļu un Klusā okeāna flotes, kā arī Tāla darbības rādiusa aviācijas pavēlniecībā sāka pildīt kaujas pienākumus ar pastiprinātu personālu", raksta "Sky News". Atgādinām, ka Kremļa saimnieks Vladimirs Putins svētdien izsludināja īpašu gatavību kodolspēkos.

Ukrainas aizstāvji sagūstījuši Krievijas karavīru no Burjatijas. 2014. gadā kara laikā Donbasā arī bija novērota burjatu karotāju klātbūtne.

Amerikas Savienotās Valstis ir apturējušas savas vēstniecības Minskā darbību. Viss amerikāņu personāls ir devies prom no Baltkrievijas. https://twitter.com/USAmbBelarus/status/1498278869756956676

Krievijas uzbrukumi nenotiek tikai Harkivā, bet arī citviet. Krievijas okupantu spēki apšaudījuši Severodoņecku Luhanskas apgabalā, sabojājot vairākas ēkas, nogalinot vienu cilvēku, ievainojot divus vietējos, ziņo Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidajs. Kā redzams, arī šie okupantu uzbrukumi bijuši vērsti pret dzīvojamajiem rajoniem. https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1498276779563302918

Okupantu uzbrukums Harkivai - kas vērsts pret dzīvojamajiem rajoniem - kārtējo reizi atspēko Maskavas paziņojumus par to, ka Ukrainā triecieni esot vērsti tikai pa militārajiem objektiem. Šorīt jau informējām, ka Krievijas Aizsardzības ministrija turpina izplatīt šos melus. Gan Ukrainas Iekšlietu ministrija, gan arī starptautiskās organizācijas ir apstiprinājušas, ka okupantu uzbrukumu dēļ miruši arī civiliedzīvotāji, tostarp bērni.

Pie Kijevas Teritoriālās aizsardzības vienības sagaidījušas iebrucējus “ar ziediem”.

Kamēr tūkstošiem ukraiņu drūzmējas pie rietumu robežām, lai nokļūtu drošībā, plūsma veidojas arī pretējā virzienā – ukraiņi atgriežas dzimtenē, lai karotu pret okupantiem, no Polijas-Ukrainas robežas ziņo “Currenttime”.

Zmijnijas salas robežsargi, par kuru likteni nekas nebija zināms un bija bažas, ka gājuši bojā, tomēr ir dzīvi un atrodas gūstā Krievijā, paziņojuši Ukrainas jūras spēki. Robežsargi divas reizes atvairījuši uzbrukumu, bet munīcijas trūkuma dēļ nav varējuši pretošanos turpināt. Krievijas spēki pilnībā sagrāvuši visu salas infrastruktūru. https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/324444389723150&show_text=true&width=500

Okupantu spēku veiktā bombardēšana Harkivā notiek laikā, kad delegācijas no Maskavas un Kijevas aizvada sarunas uz Baltkrievijas-Ukrainas robežas.

Krievijas raķešu triecienos Ukrainas pilsētai Harkivai gājuši bojā vairāki desmiti cilvēku, paziņojis Ukrainas Iekšlietu ministrijas padomnieks Antons Heraščenko. Britu medija "Sky News" aizsardzības un drošības redaktore Debora Heinsa no Ukrainas saka: "Ukrainas otrajā pilsētā [Harkivā] ir notikusi šausminoša bombardēšana."

Krievijā daļa iedzīvotāju dzīvo citā realitātē. Kamēr okupanti iebrūk Ukrainā, apšauda dzīvojamās mājas, Krievijā sākusies zibakcija līmēt burtu “Z” uz automašīnām. Daļai Krievijas tehnikas Ukrainā ir šādi burti, un šādas kolonnas Ukrainas spēki regulāri iznīcina. https://www.delfi.lv/auto/zinas/krievijas-armiju-atbalstosie-autobrauceji-sakusi-limet-z-burtu-uz-saviem-auto.d?id=54105242

Pašreiz notiekošais Harkivā varētu būt sākums iepriekš ekspertu un amatpersonu paustajām bažām, ka Krievija – nespējot realizēt savus mērķus un piedzīvojot lielus zaudējumus pret Ukrainas spēkiem – varētu ķerties pie brutālām metodēm, vēršoties arī pret civilajiem objektiem.

https://twitter.com/janis_sarts/status/1498263812079865859?ref_src=twsrc%5Etfw

Harkiva https://twitter.com/UkraineNow3/status/1498263102768529420

“Grad” apšaude Harkivā: Amatpersonas ziņo, ka varētu būt desmitiem bojāgājušo.

Pie Hersonas Ukrainas karavīri sagrābuši moderno Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu “Pancir S1”. Tāda iekārta maksā līdz 20 miljoniem dolāru. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/504235921217016/&show_text=0&width=256

Harkiva apšaudīta ar zalvju uguns sistēmām “Grad”. Bažas par daudz upuriem, ziņo “Currenttime” TV tiešraidē.

Kremļa saimnieks Vladimirs Putins svētdien izsludināja īpašu gatavību kodolspēkos. Tagad Kremlis paziņojis, ka iemesls tam, kādēļ Putins lēmis par šādu soli, esot bijuši Lielbritānijas ārlietu ministres Lizas Trasas komentāri, vēstījusi Krievijas ziņu aģentūra "Interfax". "Bija dažādu pārstāvju paziņojumi dažādos līmeņos par iespējamām konfliktsituācijām un pat sadursmēm starp NATO un Krievijas Federāciju," sacīja Vladimira Putina pārstāvis Dmitrijs Peskovs."Mēs uzskatām šādus paziņojumus par absolūti nepieņemamiem. Es nesaukšu šo paziņojumu autorus, lai gan tā bija Lielbritānijas ārlietu ministre."Nav skaidrs, pret kuriem Trasas komentāriem iebilst Krievijas valdība, lai gan svētdien viņa sacīja, ka atbalstīs personu no Apvienotās Karalistes pievienošanos starptautiskajiem spēkiem, lai cīnītos par Ukrainu, raksta BBC.

"Vairums sabiedrībā ir vai nu apātiski vai atbalsta notiekošo," domā žurnālists. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ir-soks-panika-izmisums-un-nezina-raksturo-zurnalists-no-maskavas.d?id=54104634

Audio ziņa no Krievijas Nacionālās gvardes karavīru čatiem liecina, ka Ukrainā ir ciesti smagi zaudējumi. “Tas, kas te notiek, ir pilnīga pa***. Mūsu brigādē ļoti daudz divsimto [kritušie].” https://twitter.com/SobolLubov/status/1498165720106119168

Krievijas varasiestādes par piedalīšanos pretkara protestos visā valstī aizturējušas kopumā 5942 cilvēkus, kopš Kremlis deva rīkojumu iebrukt Ukrainā, svētdien paziņoja neatkarīgā novērošanas vietne "OVD-Info".

ES pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos sasaucis tikšanos ar bloka aizsardzības ministriem, lai pārrunātu Ukrainas konfliktu. Darba kārtībā galvenā uzmanība tiks pievērsta "steidzamām vajadzībām" un bloka palīdzības ukraiņiem koordinācijai, teikts Žuzepa Borela publicētajā tvītā. https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1498210221256228868

Latvijas Pasts atjauno sūtījumu pieņemšanu uz Ukrainu, jo sadarbībā ar Polijas pasta uzņēmumu rasts risinājums sūtījumu transportēšanai un piegādēm Ukrainai pa sauszemes ceļu, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā. Arī Ukrainas sūtījumi šādā pašā ceļā sasniegs adresātus Latvijā. Tomēr uzņēmums aicina rēķināties, ka gan karadarbības, gan sauszemes transportēšanas un robežu šķērsošanas dēļ sūtījumu apmaiņa būs ilgāka un atsevišķās teritorijās neiespējama.

Ukraina sākusi vērienīgu cīņu pret Krieviju kibertelpā, paziņojis Ukrainas Drošības dienests. Visi ir aicināti iesaistīties un ziņot par ievainojamām vietām Krievijas objektu tīklos.

Ukrainas Starptautiskajā leģionā jau saņemti vairāki tūkstoši pieteikumu no ārzemniekiem, raksta Aizsardzības ministra padomniece Hanna Maljara.

"Mēs aicinām Eiropas Savienību nekavējoties uzņemt Ukrainu ar jaunu īpašu procedūru," pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-aicina-es-uznemt-ukrainu-mudina-krievijas-karavirus-nolikt-ierocus.d?id=54104930

Krievijas spēku ieņemtajā Berdjanskā iedzīvotāji pauž savu nostāju. Tā nav okupantiem draudzīga.

"Rietumu sankcijas pret Krieviju ir smagas, taču mūsu valstij ir nepieciešamais potenciāls, lai kompensētu [to] nodarīto kaitējumu," pirmdien sacīja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs. (BBC)

Satiksmes ministrija: Papildus sestdien pieņemtajiem gaisa satiksmes ierobežojumiem šonakt valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” izdevusi jaunu aeronavigācijas informācijas paziņojumu, liedzot Latvijas gaisa telpu izmantot tiem gaisa kuģiem, kuri ir saistīti ar Krieviju, tās juridiskajām vai fiziskajām personām. Tas nozīmē, ka Latvijas gaisa telpu aizliegts izmantot visiem Krievijas pilsoņiem, kuri tieši vai netieši kontrolē gaisa kuģi, neatkarīgi no valsts, kurā gaisa kuģis ir reģistrēts.

Prezidenta administrācijas pārstāvis Aleksejs Arestovičs intervijā “Currenttime” TV tiešraidē norādīja, ka netic iespējai, ka Krievijas spēki iekaros Kijevu. Pēc viņa teiktā okupantiem neizdodas pilsētu pat ielenkt, kur nu vēl iekarot.

Kārtējais gūsteknis. Uzrunā aicina citus nebraukt karot uz Ukrainu – militārā kolonna sašauta jau drīz pēc iebraukšanas Ukrainā.

Kijevas apgabala policijas priekšnieks Andrejs Nebitovs (kreisajā pusē), bokseris Aleksandrs Usiks un bijušais premjerministrs Aleksejs Gončaruks. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=647577136571968&id=100039590617894&show_text=true&width=500

Krievijas eksperts un Vācijas Brēmenes universitātes pētnieks Nikolajs Mitrohins saka, ka Krievijas ofensīva ir "praktiski apstājusies visās frontēs". "Liels uzbrukums [austrumu pilsētai] Harkivai ir atvairīts, un mēģinājums iekļūt Kijevā no [pilsētas] Irpenas ir apturēts," intervijā "Al Jazeera" sacīja Mitrohins. “Krievijas stratēģiskā pozīcija (..) strauji pasliktinās. Krievijas armija cieš lielus zaudējumus,” viņš piebilda. Mitrohins identificēja trīs iespējamos punktus, no kuriem Maskavas spēki tomēr var pārorientēt savus spēkus un uzbrukt – Kijevai no ziemeļiem, dienvidu ostas pilsētai Odesai un austrumu pilsētai Poltavai.

Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks paziņojis, ka Baltkrievijā sākušās sarunas ar Krieviju. (Sky News)

Ieslodzītie ar kaujas pieredzi tiks atbrīvoti no cietuma un savu vainu varēs izpirkt karstākajos kara punktos, savā uzrunā pirmdien paziņoja prezidents Zelenskis.

ANO paziņojusi, ka Ukrainu pametuši aptuveni 422 000 cilvēku. (BBC)

Ukrainas delegācija ierodas uz sarunām Gomeļā. https://twitter.com/nexta_tv/status/1498215362881544194

Ukrainas delegācija ieradusies uz sarunām Gomeļā. Zelenskis iepriekš pauda, ka necer uz pozitīvu šo sarunu iznākumu un negrasās piekāpties Ukrainai svarīgos jautājumos.

“Mammu, esmu agresors,” sagūstīts okupantu karavīrs zvana mātei uz Krieviju.

Sociālajos tīklos izplatītā videorunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis lūdzis Eiropas Savienību nekavējoties ļaut Ukrainai pievienoties blokam. "Mūsu mērķis ir būt kopā ar visiem eiropiešiem un, pats galvenais, būt līdzvērtīgiem. Esmu pārliecināts, ka tas ir godīgi. Esmu pārliecināts, ka esam to pelnījuši," viņš sacīja. (Sky News)

Lietuvas valdība pirmdien nolēmusi vērsties Hāgas Starptautiskajā krimināltiesā saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas izdarītajiem kara noziegumiem Ukrainā, paziņojusi tieslietu ministre Evelīna Dobrovoļska. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lietuva-par-minskas-un-maskavas-kara-noziegumiem-versisies-hagas-tiesa.d?id=54104444

Pirmie latvieši ir ceļā, lai dotos karot ukraiņu pusē, ziņo žurnālists Atis Klimovičs, kurš pats arī ieradies militārā konflikta zonā. https://twitter.com/marisons/status/1498209962115444736?ref_src=twsrc%5Etfw

Tehnoloģiju uzņēmums "Tet" ir gatavi uzņemt līdz 50 ukraiņu ģimenēm un nodrošināt ar darbu atbilstoši uzņēmumam nepieciešamajām kompetencēm, sniegt atbalstu bērniem, kas būs spiesti doties bēgļu gaitās un uzsāks skolas gaitas Rīgas Ukraiņu skolā.“Esam gatavi nodrošināt darbavietas atbilstoši pieejamajām vakancēm. Ciešā sadarbībā ar valsts iestāžu darbību esam gatavi uzņemt līdz 50 ukraiņu ģimenēm un nodrošināt ar darbu atbilstoši "Tet" grupas kompetencēm – zvanu centrā, inženiertehniskajos darbos, IT un programmēšanā, būvniecībā, administratīvos darbos u.c.,” portālu "Delfi" informēja "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

NATO Ukrainai piegādās pretgaisa aizsardzības raķetes un prettanku ieročus, tviterī tikko paziņoja NATO vadītājs Jenss Stoltenbergs. https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1498225329718112256

Krievijas okupantu zaudējumi līdz 28. februārim uzskatāmā veidā. Ukrainas Aizsardzības ministrijas dati. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498228751368396800

Ukrainas karavīru vēstījums Krievijas iebrucējiem. https://twitter.com/MrBalins/status/1498063773910896642

https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-vienbalsigi-lemj-atlaut-latvijas-pilsoniem-dienet-ukraina.d?id=54103788

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nācis klajā ar svaigu informāciju par bērniem, kas cietuši Krievijas okupantu uzsāktā kara dēļ. Viņš paziņojis, ka pēdējo četru dienu laikā gājuši bojā 16 bērni, 45 – ievainoti. Iepriekšējā ierakstā vēstījām par Ukrainas Iekšlietu ministrijas datiem, kuri liecināja, ka bojā gājuši vismaz 14 bērni.

Krievija turpina melot par savu iebrukumu Ukrainā. "Vēlreiz gribu uzsvērt, ka Krievijas Federācijas bruņotie spēki dod triecienus tikai militāriem mērķiem. Civiliedzīvotājiem briesmas nedraud," apgalvojis Krievijas Aizsardzības ministrijas pārstāvis Igors Konašenkovs. Šie Maskavas izteikumi ir absolūti meli. Kopš Krievijas okupantu spēku iebrukuma sākuma Ukrainā ir nogalināti vismaz 352 civiliedzīvotāji, tostarp 14 bērni, ziņo Ukrainas Iekšlietu ministrija. ANO cilvēktiesību novērošanas grupa apstiprinājusi, ka Ukrainā cietuši 376 civiliedzīvotāji, tostarp saņemtas ziņas par vismaz 94 bojāgājušajiem. ANO savā paziņojumā teikusi, ka Krievijas sāktais karš radījis "smagas humānās sekas" un upuru skaits varētu būt ievērojami lielāks. (Sky News)

Odesā karavīri ar prettanku raķetēm NLAW. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1498195590840258560

Bulgārijas premjerministrs Kirils Petkovs paziņojis, ka gatavojas atlaist aizsardzības ministru Stefanu Jaņevu pēc tam, kad viņš nevēlējās Krievijas iebrukumu Ukrainā raksturot kā karu. Petkovs sacīja, ka viņa vadītā valdība pirmdien rīkos sarunas, lai lemtu par Jaņeva atlaišanu un iespējamo aizvietotāju. (Al Jazeera)

Kijevā pirmdien atsāk kursēt sabiedriskais transports. Vienlaikus mērija brīdina, ka autovadītājiem kategoriski aizliegts pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslām. Autovadītāji, kas to pārkāps, var tikt uzskatīti par diversantiem. Sabiedriskā transporta joslas ir rezervētas militārajam un neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam.

Kijevas delegācija ieradusies uz sarunām ar Krievijas pārstāvjiem, kuras notiks uz Ukrainas un Baltkrievijas robežas. Ukrainas prezidenta birojs paziņoja, ka sarunu galvenais jautājums ir tūlītējs pamiers un karaspēka izvešana no Ukrainas. (Sky News)

“Putins ir slepkava.” Protests Šrilankā. (Reuters/Scanpix/LETA)

Ukrainas amatpersonas noliegušas Krievijas apgalvojumus, ka okupantu spēki ir sagrābuši Zaporižjas atomelektrostaciju - lielāko Eiropā. Ukrainas valsts kodolkompānija "Energoatom" sacīja, ka šādi Maskavas apgalvojumi ir "absolūti meli, viltojums". (BBC)

Pret Krievijas noziedzīgo rīcību protestē arī Šrilankas pilsētā Kolombo. (AFP/Scanpix/LETA)

Somijas Hokeja federācija pirmdien paziņoja, ka neļaus Krievijas un Baltkrievijas hokejistiem piedalīties pasaules čempionātā, kas maijā risināsies Helsinkos un Tamperē. https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/somija-nelaus-krievijas-un-baltkrievijas-hokejistiem-spelet-pasaules-cempionata.d?id=54103942

Kijevas un Maskavas sarunvedēji ierodas Baltkrievijā uz miera sarunām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka viņš negaida, ka sarunas dos rezultātus.

Ukrainas Aizsardzības ministrija publicējusi jaunākos datus par aptuvenajiem okupantu zaudējumiem. Karavīri – 5300 Lidmašīnas – 29 Helikopteri – 29 Tanki – 191 Bruņumašīnas – 816 Autotransports – 291 Autocisternas – 60 Kuģi, kuteri – 2

Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir "pārrēķinājies", pārliecinot sevi, ka Ukrainas tauta gaida "atbrīvošanu", izteicies Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless. "Vienas no bailēm, kurām vajadzētu būt ikvienam, ir tas, vai viņš [Putins] zina, kas notiek Ukrainā? Vai tiešām cilvēki viņam saka patiesību?" retoriski vaicā ministrs. Voless skaidro, ka Krievijas bruņotie spēki nav spējuši laikus izpildīt izvirzītos mērķus, kā arī ir cietuši lielus zaudējumus. "Taču Krievijas rokasgrāmata paredz kļūt vardarbīgākam un iesaistīt vairāk spēku, jo pēc būtības Krievijas doktrīnā viņu pašu karavīru dzīvībai ir daudz mazāka nozīme nekā citos bruņotajos spēkos," piebilst britu aizsardzības ministrs. "Mums ir jāsagatavojas tam, kas var sekot – kas varētu būt nežēlīga un nekontrolēta pilsētu bombardēšana un karavīru dzīšana uz priekšu, un liels upuru skaits, un tas būs šausminoši," par potenciālajiem nākamajiem Maskavas soļiem brīdina Voless. (BBC)

Diktators Aleksandrs Lukašenko apsūdzējis Rietumus, ka tie “spiež Krieviju uz Trešo pasaules karu”. (“Independent”)

Ukrainas Teritoriālās aizsardzības spēki instruē iedzīvotājus, kā apturēt okupantu kolonnas. Ja ir zināms par kolonnas tuvošanos, jebkādā veidā jānosprosto ceļš. “Uzspridziniet tiltus vai nobloķējiet virzību ar kravas transportu. Kad kolonna apstājas, apmētājiet to ar Molotova kokteiļiem un šaujiet ar strēlnieku ieročiem!” Kijevā civiliedzīvotājiem masveidā izsniegti šaujamieroči. Ir svarīgi nofilmēt gūstā nonākošos okupantus, jo tas demoralizē pretinieku un uzmundrina savējos, teikts instrukcijā. Tāpat iedzīvotājus aicina kolonnu virzības ceļā izvietot plakātus ar demoralizējošiem uzrakstiem, piemēram: “Šeit jūs sagaida tikai nāve.”

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija publiskojusi jaunāko izlūkošanas informāciju par Krievijas invāziju Ukrainā. Tajā teikts: "Lielākā daļa Putina sauszemes spēku joprojām atrodas vairāk nekā 30 kilometrus uz ziemeļiem no Kijevas, un to virzību palēnināja Ukrainas spēki, kas aizstāv Hostomeļas lidlauku, kas bija galvenais Krievijas mērķis konflikta pirmajā dienā." "Smagas kaujas turpinās ap Čerņihivu un Harkivu, taču abas pilsētas joprojām atrodas Ukrainas kontrolē," turpina ministrija. “Loģistikas neveiksmes un stingrā Ukrainas pretestība turpina izjaukt Krievijas virzību uz priekšu." "Neskatoties uz Krievijas nepārtrauktajiem mēģinājumiem noklusēt konflikta detaļas, Krievijas bruņotie spēki pirmo reizi ir bijuši spiesti atzīt, ka to pusē ir upuri," Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija pauž šī paziņojuma noslēgumā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1498191541675958273

Gaisa telpu Krievijas lidmašīnām slēgušas 32 valstis. Lūk, kā tas izskatās kartē. https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159707272053389&show_text=true&width=500

Rubļa kurss pret dolāru samazinājies par 27% līdz 114,33 rubļiem par dolāru. https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/krievijas-rubla-kurss-sarucis-par-27.d?id=54103706

Doņeckas apgabalā naktī smagas kaujas bija pie Mariupoles un Volnovahā. Berdjanskā, kas nonākusi okupantu rokās, vietējās varasiestādes atteikušās ar tiem sadarboties.

Savukārt Kijevā apšaudes ar pretinieka diversantu un izlūkgrupām tagad notiekot gandrīz katrā pilsētas rajonā, tāpēc iedzīvotājiem ieteikts palikt mājās.

Solidarizējoties ar ukraiņu tautu viņu cīņā pret Krievijas agresiju un, lai sniegtu atbalstu Ukrainas bēgļiem, kuri sāk ierasties Latvijā, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir gatava piedāvāt darbu ārstiem, māsām, māsu palīgiem, kā arī citam medicīnas personālam. Slimnīca paziņojumā medijiem aicina attiecībā uz Ukrainas valstspiederīgajiem atcelt noteiktos ierobežojumus par valsts valodas zināšanām un profesionālo sertifikāciju.

Harkivas apgabalā visu nakti atvairīti uzbrukumi. Savukārt pašā pilsētā iekļuvušas lielas diversantu grupas, tāpēc 28. februārī jau no pulksten 15.00 līdz nākamā rīta 6.00 būs spēkā komandantstunda, ziņo apgabala administrācija.

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless intervijā telekanālam "Sky News" sacīja, ka Putins pavēlējis noteikt paaugstinātas gatavības režīmu saviem kodolspēkiem, lai atgādinātu cilvēkiem, ka viņam ir šādi ieroči, un lai novērstu pasaules uzmanību no tā, ko viņš dara Ukrainā. "Tas nav saistīts ar kaut ko konkrētu viņu spēku gatavības struktūrās," izteicās ministrs. Voless norādīja, ka Apvienotās Karalistes valdība pastāvīgi pārskata situāciju un ka Lielbritānijas kodolgatavība tiek uzturēta "ļoti augstā" līmenī. "Tas ir liels mēģinājums novērst uzmanību no viņa [Putina] nepatikšanām Ukrainā," Kremļa saimnieka, agresora Putina iespējamo "modus operandi" ieskicēja britu aizsardzības ministrs.

Dienvidkoreja ir nolēmusi pastiprināt eksporta kontroli pret Krieviju, aizliedzot stratēģisku preču eksportu. Tāpat Seula lēmusi pievienoties Rietumvalstu pasākumiem, lai bloķētu dažas Krievijas bankas no SWIFT starptautiskās maksājumu sistēmas, paziņojusi Āzijas valsts Ārlietu ministrija. (Al Jazeera)

Apvienotās Karalistes valdība paziņojusi, ka veic turpmākus pasākumus pret Krieviju, aizliedzot Lielbritānijas struktūrām veikt darījumus ar Krievijas centrālo banku, finanšu ministriju un ieguldījumu fondu. (Sky News)

Bijušais NBS Sauszemes spēku komandieris, atvaļināts pulkvedis Igors Rajevs pirmdienas rītā LTV: "Šis karš nebūs ilgs. Ir jāsaprot, ka ukraiņu resursi nav lieli, arī krievu resursi nav bezgalīgi. Ar papildspēku ievešanu Krievija tagad izvēlējusies nevis uzbrukumu frontē, kā viņi to darīja sākumā. Vēlamais netika sasniegts, tāpēc no plašās frontes krievi sākuši koncentrēt savu darbību noteiktos virzienos. Viens no Krievijas militārās stratēģijas virzieniem šobrīd – viņi mēģina aplenkt to ukraiņu armijas grupējumu, kas atrodas pie Luhanskas un Doņeckas, pēc aplenkuma to iznīcināt."

Bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfauls mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta: "Neviens nedomāja, ka Putins anektēs Krimu. Viņš to izdarīja. Cilvēki neticēja datiem, redzot, ka Putins ir iejaucies mūsu [ASV prezidenta] vēlēšanās 2016. gadā. Tikai daži prognozēja viņa iesaistīšanos Sīrijas [karā] 2015. gadā. Un tikai pirms nedēļas daudzi teica, ka viņš nekad nesāks šo iebrukumu [Ukrainā]. Bet viņš to izdarīja." Komentējot Putina svētdien izteikto pavēli noteikt Krievijas kodolspēkiem paaugstinātas gatavības režīmu, diplomāts norāda: "Šonedēļ Putins deva mājienus par kodolieroču izmantošanu. Mans instinkts saka, ka tas ir blefs. Bet atcerieties vēsturi." https://twitter.com/McFaul/status/1498181818943635460

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) pirmdien intervijā LTV: "Latvijas drošības situācija kļūst spēcīgāka un drošāka, mēs kļūstam aizvien saliedētāki. Aicinām nepaļauties provokācijām, uztraukumi šobrīd ir lieki. Ukraiņi karo mūsu vietā, viņi iznīcina armiju, kas mēģina atjaunot Padomju Savienību."

Singapūra plāno ieviest "atbilstošas sankcijas un ierobežojumus" pret Krieviju. "Singapūra plāno rīkoties saskaņoti ar daudzām citām līdzīgi domājošām valstīm, lai ieviestu atbilstošas sankcijas un ierobežojumus pret Krieviju," izteicies ārlietu ministrs Vivians Balakrišnans. Viņš sacījis, ka Singapūra noteiks eksporta kontroli precēm, kuras varētu izmantot kā ieročus, lai kaitētu vai pakļautu cilvēkus Ukrainā. (Sky News)

Krievijas invāzija Ukrainā jau mainījusi vai likusi domāt par savu drošības politikas nostāju vairākām valstīm. Svētdien Vācija paziņoja par plāniem būtiski palielināt savu aizsardzības budžetu. Savukārt Japānas ekspremjers Šinzo Abe ieteica apsvērt iespēju ļaut ASV bāzēt kodolieročus šajā Āzijas valstī. Politiski tas ir viens no Japānas lielākajiem tabu – kopš Otrā pasaules kara Japāna ir apņēmusies savā teritorijā nekad neražot un neizvietot kodolieročus, atzīmē BBC. Krievijas iebrukums Ukrainā gan ir licis vilkt tūlītējas paralēles Japānā ar Ķīnas iespējamo iebrukumu Taivānā vai Japānas kontrolēto salu pārņemšanu Austrumķīnas jūrā. Abe arī izteicies, ka uzskata – ASV vajadzētu skaidri pateikt Ķīnai, ka tā aizstāvēs Taivānu, ja Pekina uzbruks šai salai.

"Mariupoles apkārtne šonakt piedzīvoja gaisa bombardēšanu. Vai tam ir kādi attaisnojumi un mēs to aizmirsīsim, jūs tiešām tā domājat?" tiešraidē telekanālam "Doždj" stāsta vietējais žurnālists Vladimirs Seļevanovs. Viņam fonā labi dzirdams ieroču troksnis. “Mani grib atbrīvot. Lai tik nāk un pamēģina,” viņš norāda, uzverot, ka cilvēki ir vienoti kā nekad. Viņi cīnīsies.

Kremļa uzdevumā Kijevā darbojas vairāk nekā 400 Krievijas algotņu, ziņo “The Times”. Viņu uzdevums esot nogalināt prezidentu Volodimiru Zelenski, ministrus un sagatavot augsni Kijevas ieņemšanai. Tie esot Putinam pietuvinātā Jevgēnija Prigožina militārās kompānijas “Vagner” algotņi, kas pirms piecām nedēļām atsaukti no Āfrikas. Ukrainas valdība par šo plānu uzzinājusi sestdienas rītā. Vēlāk Kijevā tika pasludināta 36 stundu komandantstunda. Kijevas mērs Kļičko brīdināja iedzīvotājus neiziet uz ielas, citāti viņi var tikt noturēti par diversantiem.

Franču Ārzemnieku leģions laiž savās rindās dienošos ukraiņus doties palīgā savai valstij, turklāt ļaujot paturēt pilnu ekipējumu, apstiprina Ukrainas Nacionālās Drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centrs.

Zaudējumi karā, protams, ir arī Ukrainas pusei. https://twitter.com/UAWeapons/status/1498021662935113734

Čerņihivā pretinieka artilērijas apšaudes ar intervāliem ilgstot kopš diviem naktī. Trāpīts arī bērnudārzā, kas aizdedzies, taču ugunsgrēku nodzēst pagaidām nav iespējams, jo apšaudes turpinās. (“Liga.net”).

Te atgādinājumam, kā izskatās iznīcināta okupantu kolonna un kādus postījumus apkārtējām mājām nodarījusi kauja svētdien Bučā pie Kijevas. https://twitter.com/MarQs__/status/1497916353008734208

Kijevas aizsardzību komandējošais ģenerālpulkvedis Aleksandrs Sirskis informē, ka okupanti atkal ir mēģinājuši uzbrukt Kijevai, bet neveiksmīgi. “Visas pretinieku pārvietošanās mēs kontrolējam. Ukraiņi iznīcināja tehnikas kolonnas. Krievijas karavīri pie Kijevas ir demoralizēti un pārguruši. Situācija galvaspilsētā tiek kontrolēta. (“Liga.net”)

Krievijas centrālā banka šorīt ir likusi brokeriem uz laiku nepildīt nerezidentu rīkojumus pārdot vērtspapīrus, ziņo aģentūra “Bloomberg”. Centrālā banka paziņojusi, ka valūtas un akciju tirgi tiks atvērti plkst.10 pēc vietējā laika.

Dinamika nav Kremlim labvēlīga, resursi sāk izsīkt, Ukrainai sāk nākt klāt. Arī lielās hakeru grupas ir apvienojušās un padarījušas Krievijas dzīvi grūtāku, norāda Jānis Sārts.

Rīgā izvietotā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts šorīt intervijā LTV: “Ukraina ir ļoti labi nostāvējusi pirmās dienas. Diezgan neprofesionāli no Krievijas puses.”

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) šorīt LTV: Līdz šim saņemtā informācija liecina, ka Ukrainas armija turpina sekmīgi aizstāvēt savu valsti. Ar katru minūti, katru stundu Ukraina saņem arvien lielāku starptautisko palīdzību. Pirmās 72 stundas krīzes situācijā ir visbūtiskākais laiks, lai organizētos un nesalūztu. Ukraiņu tauta un armija to ir pierādījusi.

Krievija karā pret Ukrainu jau izmantojusi divas trešdaļas sava uzbrukuma arsenāla – aptuveni 100 000 karavīru, ziņo UNIAN.

Krievijas karaspēks ieņem Ukrainas dienvidu piekrastes pilsētu Berdjansku. Tā tagad ir Krievijas kontrolē, norāda tās mērs. (BBC)

Baltkrievija paziņojusi, ka svētdien tās sarīkotajā referendumā apstiprināti valsts konstitūcijas grozījumi, kas dod iespēju diktatoram Aleksandram Lukašenko pagarināt valdīšanas laiku. (LETA)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja Lielbritānijas premjerministram Borisam Džonsonam, ka viņš uzskata – nākamās 24 stundas Ukrainai būs izšķirošs periods. (Kiev Independent)

